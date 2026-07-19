Acorralada: la divertida foto de Úrsula Corberó con el Chino Darín y su hijo en la final del Mundial 2026

Este 19 de abril, en el contexto del Mundial 2026, Úrsula Corberó subió a su cuenta de Instagram una historia en la que aparece el Chino Darín con el hijo de ambos entre brazos. La escena resultó divertida para sus usuarios, ya que la actriz española se encuentra “acorralada” por la albiceleste.

En la foto se puede ver al actor argentino con la camiseta del seleccionado que dirige Lionel Scaloni, mientras que el hijo de los dos, Dante, también tiene puesta la camiseta con el número 10 y la mención de Messi. “Help”, escribió la actriz.

Chino Darín con la camiseta de Argentina al igual que su hijo Dante (Fuente: @ursulolita)

A minutos del comienzo del encuentro de la Copa del Mundo que enfrenta a Argentina y a España en el estadio MetLife de Nueva Jersey, la actriz española compartió ese posteo para referirse a que estaría en desventaja en su propio hogar. Cabe recordar que la camiseta de Dante es un regalo que el Chino le compró antes de que naciera mientras hizo un viaje relámpago a la Argentina.

Dante nació en Madrid, en febrero de este año, y se convirtió en el primogénito de la pareja de artistas. Por el momento, la familia reside en la capital española, en especial por cuestiones laborales de Darín y Corberó.

Por dónde pasan Argentina vs. España hoy y qué canal lo transmite en vivo

Este domingo a las 16 (hora argentina) la selección argentina enfrenta a España por la final de la Copa del Mundo. El encuentro será en New Jersey y el árbitro del partido será Slavko Vinčić.

El partido entre Argentina y España está programado para este domingo a las 16 (horario argentino) en Nueva Jersey, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+.