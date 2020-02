La actriz promociona a través de sus redes sociales la obra de teatro de La Usurpadora, que se presentará en varies ciudades de EE.UU. y latinoamérica Crédito: Instagram

A fines de los 90, Gabriela Spanic conmovía a todo el mundo televisivo latinoamericano cuando protagonizaba, en un doble papel, el culebrón mexicano de Televisa La Usurpadora. Ayer, a los 46 años, la actriz desplegó toda su sensualidad en una foto en Instagram en la que aparece completamente desnuda.

Spanic, una venezolana que se hizo famosa en todo el continente al interpretar a la villana Paola Bracho y a la heroína -idéntica a la villana- Paulina Martínez en la ya clásica novela La Usurpadora utilizó su imagen en las redes sociales para promocionar el regreso de la tira que la hizo famosa, pero esta vez en versión teatral. La actriz utilizó en su posteo una frase de Marilyn Monroe para justificar su aparición sin vestimenta: "Me gusta estar totalmente vestida, o si no totalmente desnuda. No me gustan las medias tintas". Casi 100 mil usuarios expresaron su beneplácito con la foto de la intérprete.

A continuación, Spanic agregó: "Razón tenía Marilyn Monroe. Aprovecho justo antes de dormir para compartirles esta imagen de mi calendario 2019, y recordarles que tenemos un camino extenso que recorrer juntos en La Usurpadora Teatro".

Fernando Colunga y Gabriela Spanic, protagonistas de La Usurpadora Fuente: Archivo

Luego, la intérprete de Paola Brancho aprovechó para anotar los lugares en el que estaría su obra de teatro: Caracas, Nueva York, Cincinatti, Chicago, Río de Janeiro, entre otras ciudades. A pesar del éxito desmedido que a finales de los 90 tuvo La Usurpadora en la Argentina -transmitida por canal 9- en la agenda de la actriz no aparece su presentación en Buenos Aires.