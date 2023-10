escuchar

Semana a semana son varias las personas que se inscriben para participar en Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece). Si bien el objetivo de todos es el mismo, ganar, lo cierto es que cada uno lleva consigo una historia distinta que muchas veces les toca hacer pública. El viernes, se presentó Alejandra Juárez, y la acompañaron sus hijas y nietos. A corazón abierto, habló de su vida y de los duros momentos que le tocaron atravesar. Se consagró como ganadora de los millones y cuando Guido Kaczka reveló qué quería hacer la participante con ellos, Evangelina Anderson no pudo evitar quebrarse y rompió en llanto, completamente conmovida por la historia de la campeona.

A Alejandra la acompañó una hinchada de lujo compuesta por sus hijas, sus nietos y su mejor amiga. En la presentación, Guido Kaczka contó que “ordena y armoniza las casas. Les mejora la calidad de vida a las personas. Antes era cocinera, pero se enfocó en esto”. Asimismo, indicó que le gustan las artesanías, remodelar muebles y que también pinta murales y banderas.

“Sufrió un accidente hace 15 años con un colectivo. Dice que salió de su cuerpo, que vio todo desde lejos, que vio la luz”, contó el presentador y rápidamente la participante relató su experiencia: “Vi todo y volví”. “O sea, te viste a vos misma el cuerpo, eso que cuentan. Yo nunca creo que pase”, reflexionó Kaczka inmerso en la conversación. La mujer, en tanto, le aseguró que “es verdad” y le dijo que ella no se asustó porque nunca se percató de lo que ocurría: “Después, razonando, me di cuenta de todo lo que me había pasado. Me vi yo fuera, escuché voces y muchas cosas”.

El programa continuó y Alejandra llegó a la final junto con María, quien había ganado la llave. Como empataron, la definición fue por aproximación y Teté Coustarot les preguntó, entonces, la edad del Chino Darín. Las finalistas respondieron “32″ y “36″, respectivamente, y como la respuesta correcta era “34″ y ambas tenían la misma diferencia, hubo que hacer una segunda ronda de preguntas.

Tras un empate, Alejandra y María, las finalistas de Los 8 escalones, tuvieron que definir con una doble aproximación (Foto: Captura eltrece)

La que respondiera correctamente la edad, justamente, de Ricardo Darín, ganaba los $3.000.000. Mientras María eligió 58, Alejandra se inclinó por 60 y como el protagonista de Argentina, 1985, tiene 66 años, se consagró como ganadora. “Alejandra, ¡3 millones de pesos!”, celebró Guido Kaczka mientras, entre lágrimas, la familia corría a abrazar a la ganadora.

El presentador contó que la campeona vive en Hurlingham y que “está en pareja desde hace 16 años con Ángel”, a quien conoció el día en que nevó en Buenos Aires. “Dice que lee mucho, que sabe de todo un poco y que baila murga en los carnavales”, indicó. En cuanto a qué haría con los millones, en su presentación para el programa dijo que le entregaría una parte a sus hijas y nietos y otra parte “para arreglar la casa que se inundó en los años 90 y nunca quedó igual”, indicó Kaczka.

Al escuchar esto y teniendo en cuenta la historia de la mujer y el emocionante festejo con su familia, Evangelina Anderson se conmovió profundamente y no pudo evitar soltar una lágrima, sin dejar de aplaudir a la campeona.

Finalmente, el presentador llamó a las dos finalistas. La mujer de Hurlingham tenía la oportunidad de comprar la llave, pero su familia le hacía señas para que no lo hiciera. Guido le recordó que de igual manera ella tenía la última palabra. María, dijo que estaba dispuesta a escuchar ofertas, pero Alejandra le advirtió que tenía muchas personas con quienes repartir. La primera pidió dos millones y ante la negativa redujo la cifra, pero ella no accedió.

“Estoy mirando más a tu familia que a vos porque son las que mandan parece”, advirtió el conductor y es que las hijas de Alejandra le decían que no vendiera. Siguiendo la sugerencia de su familia, la mujer hizo una única oferta de 500.000 pesos, pero ante la negativa terminaron las negociaciones y ella regresará el lunes por $6.000.000, mientras que María volverá para la final por el departamento.