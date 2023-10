escuchar

“Todavía que no caigo, es un sueño para mí. Es como un cuento y no sé cuándo me voy a despertar”, es lo primero que le dijo Gianluca Curubeto a LA NACION. El joven, que este 6 de octubre celebra sus 29 años, hizo historia esta semana en Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece) convirtiéndose en el primer ganador de un departamento a estrenar en la ciudad de Buenos Aires, el nuevo premio que está en juego en el programa, además del dinero. Oriundo de La Plata, vive con su novia Gabriela y su mascota, es dueño de una marca de ropa y fanático de los deportes extremos. Relajado, en medio de unas vacaciones en Brasil que tenía planeadas mucho antes de cobrar popularidad, reflexionó sobre la competencia y contó la clave para ganar: “Es 50% conocimiento y 50% suerte”.

“Gian”, como le dicen sus amigos, apareció por primera vez en Los 8 escalones el 12 de septiembre. Fue su novia Gabriela la que insistió en que participara porque respondía bien las preguntas desde su casa. A él le daba vergüenza, pero ella lo inscribió igual... y lo bien que hizo. Lo llamaron y al día siguiente tuvo que viajar temprano desde La Plata para grabar.

Si bien estaba enfocado en los $3.000.000, porque consideraba que el departamento era “más lejano”, cuando obtuvo la llave “era a todo o nada” y decidió que las posibilidades de negociación eran escasas: “Cuando la gané dije ‘si me toca estar en esa situación no la vendo’”.

Dos semanas después, regresó a Los 8 escalones con la llave colgada en el cuello y se midió con otros 19 finalistas. Le contó a LA NACION que tuvo 24 horas para prepararse, porque recién el día anterior se enteraron cómo iba a ser el duelo final, que terminó dividiéndose en dos partes. “Yo creo que estaba bien, preparado, pero el juego es 50% conocimiento y 50% suerte. Podés saber mucho, pero te toca una pregunta que por ahí no tenías ni idea”, explicó.

La encargada de hacer la última pregunta que cambió su suerte para siempre fue Nicole Neumann y la temática fue de moda. “Antes de que dijera las opciones, yo ya sabía la respuesta y sabía que si la decía bien, ganaba. No podía contener la emoción. Fue muy loco. Es un sueño, todavía no caigo”, aseguró.

Gianluca, el primer ganador del departamento de Los 8 escalones

A principios de septiembre, Guido Kaczka anunció que, además del dinero que entrega el programa, se sumaba un departamento a estrenar en la Ciudad de Buenos Aires. Al dar los detalles, reveló que iba a ser en un edificio con gimnasio y pileta y que los gastos de escritura y el primer año de expensas están cubiertos.

Después de superar a otros 19 finalistas, Curubeto fue quien se quedó con la codiciada llave que abre la puerta de ese departamento.

“Gianluca, ¡sos propietario de un departamento!”, anunció ese día el conductor, mientras se acercaban a abrazarlo su madre, su novia y su abuela Anita, que ya tiene club de fans. “Guido Kaczka es un maestro, es un fuera de serie. Llega, dirige, maneja, es un crack”, sostuvo el platense, quien no dejó de resaltar a su vez el gran trabajo de la producción del ciclo.

Padre e hijo festejaron el triunfo en Brasil practicando kitesurf Gentileza Gianluca Curubeto

Ni bien terminó la grabación, armó las valijas para concretar un viaje a Cumbuco, Brasil, que ya tenía programado desde hacía mucho tiempo con su padre y sus amigos. El grupo viaja todos los años allí a practicar kitesurf, pero esta vez tienen doble motivo para celebrar: “Estoy festejando en mi lugar en el mundo. Se alinearon todos los planetas y se dio”.

El platense que hizo historia en Los 8 escalones

Gianluca no es solo “el chico que ganó el primer departamento en Los 8 escalones”. A los 29 años vive en La Plata con su novia y su perrita, Moli. Juntos, son dueños de la marca Bellaco: “Fabricamos ropa de nieve y de montaña desde hace siete años. Trabajo de lo que me gusta. Mis viejos también tienen una fábrica de ropa desde hace más de 30 años”, contó. Precisamente, durante su paso por el programa, Guido Kaczka halagó su estilo para vestirse.

Tras finalizar el colegio secundario, cursó dos años de Arquitectura, pero dejó: “Sabía que mi futuro iba a estar con la ropa, así que un día dije ‘hasta acá llegue’ y me puse a hacer ropa, que es lo que me gusta”.

Gianluca estudio dos años de arquitectura, pero decidió dedicarse a su verdadera pasión, la ropa. Además, es fanático de los deportes extremos Instagram @gianlucacurubeto

Distendido y relajado desde Brasil, rememoró justamente su paso por el colegio secundario y cómo fue, indirectamente, la preparación para convertirse en ganador. “Era un estudiante promedio, no me destacaba, pero no me llevaba materias”, reconoció. Entonces... ¿Cuál fue su as bajo la manga?: “La curiosidad. Me gusta leer, informarme de todo. No me quedo con poco, empiezo a investigar de todo”.

El joven platense de 29 años tiene una marca de ropa, vive con su novia y su perrita y es fanático del kitesurf Gentileza Gianluca Curubeto

La vida de Curubeto cambió radicalmente desde que estuvo en el ciclo de eltrece: le escribieron muchas personas, desde amigos, conocidos, gente que no veía hace mucho tiempo, hasta fanáticos del programa. “Estoy supercontento por el cariño de la gente”, expresó.

Ahora, el gran interrogante es cuándo podrá disponer del departamento: “Lo que sé es lo que se dijo en el programa”. En ese sentido, si bien disfruta de las vacaciones, remarcó entre risas: “Por un lado, la estoy pasando súper, pero por el otro estoy ansioso, tengo ganas de volver para completar esto. Tuve un cheque en la mano por un departamento y más de eso no sé. Todavía no caí. El día que me den la llave y entre a mi casa me muero”.

Gianluca junto a su novia Gabriela, quien lo inscribió para participar en Los 8 escalones Gentileza Gianluca Curubeto

¿Qué planes tiene para su nueva vivienda? Muchos. “Pienso en mudarme, pero primero tengo que ver si entramos, por mi perrita. Trabajamos en La Plata, pero viajo a Capital muy seguido por trabajo, así que estoy pensando en irme a vivir para allá”, sentenció el flamante campeón con una palpable emoción en la voz, esa que se despierta cuando los vientos soplan a favor, el conocimiento le jugó una buena pasada y la cuota de suerte hizo su aporte para que pudiera convertirse en propietario de un departamento.