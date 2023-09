escuchar

El actor Luis Brandoni se disculpó este jueves con su colega Ricardo Darín tras haber definido como “canalla” la película Argentina, 1985 que tuvo a Darín como protagonista, en la personificación del fiscal del Juicio a las Juntas, Julio César Strassera. “¿Cómo pudiste, Ricardo, hacer esa película, que es una canallada?”, había acusado Brandoni. Darín, por su parte, se mostró “anonadado”, con “dolor en el alma” por las declaraciones de Brandoni.

“Estoy tratando de comunicarme con él para pedirle disculpas. No me referí a Ricardo Darín. Me refería a la película, no a él, por supuesto que no”, expresó el actor de 83 años en declaraciones en Radio Mitre.

El primer candidato a diputado al Parlasur de Juntos por el Cambio volvió, no obstante, a fustigar la película. “Que hayan omitido a la Conadep es una canallada. Sin la Conadep no hubiese habido juicio. El juicio se hizo porque la Justicia militar no quiso juzgar a sus pares”, afirmó.

El actor también criticó que, según él, la película ignoró al presidente entre 1983 y 1989, Raúl Alfonsín: “No aparece la figura del gestor de todo esto, que fue Raúl Alfonsín”.

Ricardo Darín y Luis Brandoni en ´La odisea de los giles´

“Ítalo Luder aparece como uno más cuando estaba a favor de la amnistía”, agregó Brandoni, en referencia al candidato a presidente del Partido Justicialista derrotado por Alfonsín en 1983.

El actor sostuvo que el peronismo triunfó en términos culturales. “No hay película en la que se atrevan a criticar al peronismo”, aseguró. Y añadió que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) está alineada con los intereses del gobierno.

“¿Por qué no se hizo una película sobre todo lo que fue la desaparición de los ferrocarriles o de la Triple A, por ejemplo?”, cuestionó.

El también político de la Unión Cívica Radical (UCR) se refirió a Ricardo Alfonsín, actual embajador en España y todavía integrante de la UCR, quien había afirmado que se encuentra muy lejos ideológicamente del actor. “Coincido con él en que no coincidimos en nada. ¿Cómo voy a coincidir si él llama a votar a Sergio Massa y a Axel Kicillof?”, dijo sobre el candidato a presidente de la UCR en 2011.

LA NACION