Desde hace un par de días, Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece) sumó un nuevo premio: un departamento amueblado a estrenar en la ciudad de Buenos Aires con los gastos de la escritura y el primer año de expensas cubiertos. Ahora, los participantes juegan también por una llave que simboliza un ticket directo para competir en la final por la vivienda en cuestión. No obstante, en este nuevo formato, además de responder bien en los escalones, también hay que demostrar la capacidad de negociación y venta. El martes, Gustavo ganó $6.000.000 y tuvo la posibilidad de ofertar para quedarse con la llave, no obstante, tuvo una postura firme que sorprendió a todos.

Gustavo vive con su pareja en Ramos Mejía y el lunes tuvo su primera aparición en el programa de Guido Kaczka. Si ganaba los 3.000.000 de pesos, los usaría para ayudar a sus hijos y pagar deudas. Y efectivamente lo hizo: se quedó con el dinero y la posibilidad de negociar para quedarse con la llave. Ofertó $750.000, pero se los rechazaron. El martes regresó y por segunda noche consecutiva llegó a la final donde se midió cabeza a cabeza con Gianluca, el joven que justamente ganó la llave ese día.

Gianluca, dueño de la llave, y Gustavo, dueño de los $3.000.000, compitieron en la final de Los 8 escalones (Foto: Captura eltrece)

El último escalón fue muy parejo y se definió por aproximación. “Según la BBC, ¿En qué año se lanzó la primera versión del sistema operativo Windows?”, les preguntó Santiago do Rego. Gianluca respondió 1992 y Gustavo 1989. Como el año correcto era 1985 y Gustavo estaba más cerca, ganó los $6.000.000. Fue entonces cuando entró uno de sus hijos a celebrar con él. “¡El pibe no lo puede creer! ¡Cuando tu viejo hace las cosas bien; cuando es Superman!”, festejó Guido Kaczka al ver la emocionante escena entre padre e hijo.

Pero más allá de la emoción, había que regresar al juego y el conductor llamó a los dos finalistas para tener una importante conversación. “Gustavo quiso comprar la llave en 750.000 pesos. ¿Qué habrá pensado a la noche cuando dormía ‘Para qué caracho ofrecí plata’? ¿O pensó ‘tendría que haber ofrecido más porque el departamento se viene ya’?”, analizó Kaczka y anunció que la final se jugará el lunes 2 de octubre.

El conductor le explicó al joven que si vendía la llave regresaba el miércoles con el dinero que recibió por la misma y la posibilidad de jugar nuevamente por un lugar en la final por el nuevo premio. “Gianluca tiene el poder; ahora Gustavo vos tenés 6 millones de pesos que son tuyos y que son una realidad. ¿Vas a ofrecer algo o lo dejás ahí y ‘taza taza cada uno a su casa’?”, consultó.

El bicampeón de Los 8 escalones tomó una contundente decisión

El campeón le aseguró que volvía por los nueve millones y esta postura hizo que el conductor le preguntara si no iba a hacer ninguna oferta. “Voy a ofrecer. Una cifra y no me muevo”, anunció Gustavo, firme, seguro de sí mismo y sin ninguna intención siquiera de negociar. “No voy a regatear ni nada. 500.000 pesos por la llave”, lanzó. Aun teniendo el doble de dinero que el día anterior, ofertó una cifra inferior, algo que no suele suceder, ya que usualmente se tiende a la negociación. Y, justamente, Gianluca fue consciente de esto y no lo dudó. “Entonces no va a haber trato”, sostuvo y agregó: “Cuando estaba en el escalón pensaba en este momento y dije: ‘Si me llega a pasar, no la vendo’. Ahora estoy acá y veo que hay $6.000.000. Mínimo 2 millones por la llave, si no, no se la vendo”.

Efectivamente, no hubo trato y Gianluca regresará directamente para la final por el departamento que se jugará el 2 de octubre y en la cual también participarán Francisco, Tomás, Fabiana, Estefanía, David, Patricio y los que se sumen en los próximos días. Por su parte, Gustavo vuelve este miércoles para competir por los nueve millones y la posibilidad de negociar por la llave. Y por lo visto se tiene fe. “Vamos a probar la próxima”, sostuvo antes de que finalizara el programa.