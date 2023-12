escuchar

En los últimos años, Los 8 escalones de los tres millones (eltrece), conducido por Guido Kaczca, se consagró como uno de los programas de entretenimiento más importantes de la televisión argentina. En el mismo, los participantes se presentan con su conocimiento de interés general a sortear las dificultes temáticas de cada escalón y lograr llegar a la gran final para responder ante un jurado de notables. Sin embargo, a lo largo de esta temporada se suscitaron una importante cantidad de momentos desopilantes.

En esta última edición, la producción agregó la posibilidad de competir por una llave en el primer escalón, el cual le da acceso a un programa especial en el que se compite por un departamento a estrenar. Esto generó más interacciones entre los competidores y algunas situaciones quedaron para el recuerdo. Así también, algunos hilarantes diálogos entre el conductor y los participantes, cábalas, decisiones del juego e incluso festejos que no serán olvidados por el público.

Los 10 momentos más desopilantes que se vivieron en Los 8 escalones a lo largo de la temporada 2023 Santiago Cichero/AFV

El ganador hizo un gesto que asustó a Guido Kaczka

En uno de los escalones, el taxista de Devoto, Fernando, protagonizó un divertido momento cuando comenzó a mover de manera muy brusca su cuerpo y hacer muecas antes de que Guido Kaczka le leyera la pregunta. “¿Qué te pasa?”, consultó el conductor desconcertando y luego agregó: “Ah, te estás desperezando. Che, ¿y eso lo hacés en el auto? Después de varias horas de trabajo en el taxi es necesario. A veces necesitás estirar las piernas”. El participante señaló que siempre para en la misma estación con su grupo de amigos para estirar su cuerpo.

Los finalistas no se pusieron de acuerdo y lo resolvieron de una insólita manera

En el programa se dio un curioso hecho cuando los finalistas Jorge, ingeniero y profesor de la Universidad de Buenos Aires, e Ismael, bicicletero de Florencio Varela, empataron en la gran final con cinco luces verdes. Por ello, tuvieron que decidir todo por aproximación. El problema fue que no se pusieron de acuerdo con la elección del jurado, porque ambos querían elegir la temática en donde se destacaba cada uno.

Los finalistas decidieron resolverlo con el famoso piedra-papel-tijera. Lo gracioso fue que en ese juego también empataron, ya que ambos eligieron papel en la primera ronda, tijera en la segunda y piedra en la última. Finalmente, el tiktoker Ferbo, jurado invitado de la noche, consiguió una moneda para lanzarla al aire y el beneficiado fue Ismael, quien eligió a Carmen Barbieri para hacer la pregunta final y se quedó con los tres millones.

Ganó con 65 años y sorprendió a todos con su imponente tatuaje

Norma, quien vive en Del Viso, avanzó en los distintos escalones hasta que llegó a la final donde se midió con Iara. En un momento, antes de hacer su pregunta, Marina Calabró le consultó a la mujer de 65 años qué tatuaje tenía en el brazo. Ella se levantó la manga de la blusa y mostró el imponente diseño que comenzaba por debajo del hombro y se extendía hasta la muñeca. “¡Mirá qué osada!”, comentó la periodista.

Por su parte, la participante le dijo que aún faltaba, puesto que quería completar todo el brazo y que el diseño estaba relacionado con la música.

Rompió el récord del programa al ganar $15 millones

Cuando Santiago, de 19 años y estudiante Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires (UBA), apareció por primera vez en el programa contó que quería el dinero para ayudar a sus padres, ya que en su casa son seis y también soñaba con abrir un kiosco junto a sus amigos.

Lo que no se imaginaba era que esos tres millones iniciales se convertirían, en un abrir y cerrar de ojos, en un monto de ocho dígitos. El competidor ganó un total de cinco programas, pero no rompió el récord de programas ganados, sino de cantidad de dinero: un total de 15 millones de pesos.

Le hicieron una pregunta y cuestionó la respuesta

Este año fue la primera vez en el que la producción tuvo que chequear la validez de una respuesta por insistencia del participante. A Pablo le leyeron la siguiente pregunta: “Según la versión tradicional del famoso cuento infantil, son dos los cerditos que escapan del lobo que derriba casas soplando, ¿verdadero o falso?”. Él respondió que era cierto, pero su cara cambió a una expresión de desconcierto absoluto cuando le dijeron que su respuesta era incorrecta.

El concursante, lejos de quedarse callado, lo cuestionó y le preguntó: “¿No se refugian en la casa del tercero?”. Guido, por su parte, le explicó que eran tres, a lo que Nicole Neumann desde su silla en el jurado acotó: “Los tres chanchitos”. Pero la discusión siguió frente a ella: “Dos se escapan y uno se refugia en la casa del tercero”.

Todo se volvió un poco tenso, pero finalmente, llegó la hora de la verdad y con sus sólidos argumentos logró dar vuelta el juego. “Correcto, el tercero se queda. La producción me dice que tu respuesta es correcta”, le anunció el conductor y los aplausos no tardaron en resonar: “Felicitaciones Pablo. Por primera vez ocurrió el chequeo. Es válida como respuesta”.

Una pregunta tuvo una respuesta eterna

Xoana, violinista, tardó más de tres minutos en responder en el escalón “más-menos”. La misma fue de historia: “Según National Geographic, ¿en qué año la ciudad de Constantinopla fue tomada por los Otomanos, provocando un cambio de era para la historia de la humanidad?”. El reloj empezó a correr y por eso comenzó a dar fechas al azar: “1890, 1763, 1600, 1500″. Como Kaczka le dijo que la cifra era “menos”, probó con números más bajos “1023, 1033, 1043, 1047, 1055, 1068″, pero quedó completamente por debajo de la respuesta.

La mujer se perdió en el número y comenzó a lanzar números al azar, generando la risa del economista invitado, Martín Redrado. La respuesta final fue 1453, lo que generó un alivio en el conductor.

Desconcertó a Guido Kaczka al revelar quién lo acompañó

En un momento del programa, Guido Kaczka le preguntó a Segundo quién lo acompañaba. “Vine con un match de una aplicación de citas”, respondió el joven. El comentario fue al pasar y unos segundos después el conductor se dio cuenta realmente de lo que dijo. “¿Cómo? ¿Macharon? No mentira. ¿En serio? ¿Esta es la cita de Tinder? No, no, no”, comentó completamente desconcertado. Incluso se acercó a la “cita” que estaba en la tribuna.

Cuando le advirtieron que el match fue hace 20 días, él pensó que ya se habían visto, pero para su sorpresa, los jóvenes comentaron que en realidad, si bien hubo mensajes, esta era la primera vez que estaban cara a cara. “¿Pero hicieron la cita acá en este estudio? Nada que ver. No lo puedo creer, ¿en serio? Me joden”, repitió Kaczka sin caer del todo en lo que estaba sucediendo. “No me pudo acompañar nadie y justo le conté y me dijo ‘voy, llevo sandwiches de miga’”, le explicó Segundo.

Sorprendió al jurado por su intuición en la final

En este juego no solo hay que tener un amplio conocimiento, sino también suerte. Marcelo se arriesgó en varias oportunidades sin saber cuál era la pregunta correcta y por mera intuición. El jurado de deportes de aquella noche fue el periodista Marcelo “Cholo” Sottile, quien le consultó sobre el tiro con arco. El participante dudó hasta el último segundo. “Voy a arriesgar”, reconoció y señaló que el elemento de impacto de las flechas era la diana, mientras que su adversaria eligió la clementina.

El jurado, asombrado por el nivel de suerte o intuición del participante, acotó: “Yo le voy a preguntar qué número sale mañana porque sus pálpitos se dan”. Finalmente, la respuesta correcta era la de Marcelo, quien sacó una ventaja de dos luces verdes en la gran final ante Adriana. “Mañana lo jugamos”, concluyó el participante que estaba feliz y se quedó con los tres millones.

Perdió en la final y lanzó una frase subida de tono

Tras contestar correctamente la última pregunta, Estefanía se quedó con el premio mayor y Tamara, su contrincante, protagonizó un exabrupto en voz baja que se logró escuchar al aire. “Qué or... me quedé con las ganas”, lanzó Tamara, en un claro gesto de que la ganadora no estaba segura de la última respuesta y pudo acertar igualmente la opción correcta.

Una jubilada ganó y su nieto la “tackleó” durante los festejos

Sin dudas, el momento más desopilante de la historia del programa fue cuando el joven Federico salió corriendo de su silla tras el triunfo de su abuela Alicia y la tackleó. La escena dejó obnubilados al conductor y los jurados. Incluso ingresó un enfermero para corroborar que ella estuviera bien. Por suerte, la mujer aclaró que estaba en perfectas condiciones a pesar de su caída.