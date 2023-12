escuchar

El rostro de Alicia se volvió viral la semana pasada luego del tackleo de su nieto que casi la deja sin cumplir su meta. La vecina de Merlo, Buenos Aires, asistió a Los 8 escalones de los tres millones (eltrece) y se quedó con el premio de la jornada. Ahora, sana y con entusiasmo, contó cómo se encuentra después del accidente y reveló qué planea hacer con la opulenta cifra de dinero.

El sueño de Alicia se cumplió como el de muchas otras mujeres que se atrevieron a participar del programa de Guido Kaczka. Sin embargo, a pesar de quedarse con el premio mayor, Kevin, su nieto, quien manifestó impaciencia durante toda la transmisión, la tackleó a modo de festejo.

En tanto, este lunes, en diálogo con Amalia “Yuyito” González en Empieza el día (Ciudad Magazine), la ganadora de los tres millones dio detalles de cómo se encuentra tras la abrupta caída. “Estoy bien, lo miro y me sigo riendo. La verdad es que me dio un ataque de risa”, señaló sobre su sensación al ver nuevamente el video. Acerca de su estado físico, sentenció: “El golpe fue bastante fuerte, tengo moretones en las piernas, pero nada más”.

“Desde la producción querían llevarme a una clínica pero no era necesario, yo me sentía bien”, dijo la exparticipante que fue atendida por el médico del canal de inmediato. “Kevin tiene un raspón tremendo en la espalda que se debe haber dado con un filo del escalón y un moretón también”, agregó Alicia a la vez que subrayó que su madre “quería matarlo” después de que vio el clip. “Mi familia se quedó dura cuando lo miraron por la tele”, expresó entre risas después y aseguró que ya todo quedó en el pasado.

Por lo pronto, con el dinero que ganó, Alicia viajará a Europa por un fin puramente afectivo. “Yo tengo una hija que vive en Italia y el dinero es para ir a ver a mis nietos. Entonces, los chicos [presentes en el estudio] sabían, no les había prometido el viaje. A Kevin no le prometí viajar conmigo para que reaccione así. Quiero ir a ver a mis nietos que nacieron allá y cada vez es más difícil”, destacó.

Sobre la relación con Kevin y la reacción que tuvo en el estudio, comentó: “A mis nietos no los crié del estilo de llevarlos a la escuela o de darles de comer, pero sí los fines de semana de venir a casa y de llevarlos de vacaciones conmigo”. Además, subrayó que el joven que la acompañó junto con su hermana tiene 17 años.

Hacia el cierre de la entrevista, la exparticipante de Los 8 escalones reflexionó sobre su preparación para el programa y orientó a quienes anhelan acudir al juego que conduce Guido semanalmente. “Cuando me dieron el listado me puse a investigar. Fue todo a estudiar, rogaba que no me tocaran las actrices extranjeras porque no conozco a nadie. Ese era el único tema que no tenía bien (...) Pero bueno, me gustaban las especies animales, las comidas, con respecto a fútbol y deporte, fue de casualidad que la pegué”, relató e insistió en que hay que estudiar.