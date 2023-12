escuchar

Los 8 escalones (eltrece) se convirtió en el ciclo de entretenimiento más elegido por el público. Con la clásica dinámica de preguntas y respuestas, los participantes avanzan en los escalones en busca de llevarse tres millones de pesos, un departamento y la oportunidad de duplicar el premio. Sin embargo, las nuevas reglas generaron una confusión en uno de los finalistas, por lo que Guido Kaczka decidió dar una sencilla explicación para llevar claridad.

El martes por la noche, una nueva jornada de juegos se llevó a cabo en la pantalla de eltrece, con la participación de un distinguido panel que realiza las preguntas de la jornada. Jorge fue el participante que se presentó por segunda vez para conseguir duplicar el premio que había ganado. Sin embargo, quedó a medio camino. De todas formas, ese no fue el tema central, sino el confuso episodio que protagonizó cuando su competidora, Constanza, se consagró finalista.

Jorge creyó que debía entregar la llave del departamento (Captura video)

En ese momento, Guido Kaczka vio que Jorge procedió a quitarse el gran collar con la llave del departamento, que anteriormente había comprado con el premio que ganó. El conductor lo interrumpió: “¿Qué pasa, Jorge? ¿Qué hacés?”. “Le voy a dar la llave”, respondió el hombre.

Fue entonces que Kaczka indicó que no debía hacerlo, ya que él había comprado esa llave. Sorprendido, el participante preguntó si eso era así. “¿Pero cómo te vas a gastar 500 mil pesos y le vas a dar la llave a otro?”, argumentó el conductor. Acto seguido recibió el agradecimiento del jugador, lo que lo sorprendió al detectar que había una confusión en la comprensión del reglamento.

Acto seguido, argumentó. “Yo no tenía esa normativa del juego, creí que el que hacía más en el escalón hoy se la daba la llave”. El conductor indicó que siguiendo esa lógica, la llave no sería comprada por nadie. “Yo a veces siento que por ahí confunde un poco, pero no, de ningún modo. A ver Jorge, para que se entienda, vos tenés la llave, ya sos finalista porque se la compraste a Mirko, o sea que ya la tenés. Y además, vos ya ganaste 2.500.000 pesos que no te los saca nadie”, explicó para dejar en claro la dinámica del juego.

Finalmente, la competencia continuó. Jorge no logró duplicar su premio. Por lo contrario, los finalistas fueron Pablo y Giselle. Fue el hombre quien se distinguió ante su oponente sin fallas en sus respuestas. “Se comió la final, se la comió”, fue el comentario del conductor respecto al excelente juego que realizó, al dejar al descubierto sus conocimientos en diversas materias.

De esta forma, Pablo quedó habilitado en poder comprar la llave que había ganado anteriormente Constanza. Por una suma de 500 mil pesos pactaron la transacción, que le permitió a ambos a volver a presentarse en el juego. “Los dos vuelven mañana por los tres millones”, dejó en claro el conductor.