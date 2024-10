Generaba millones, pero no podía pagar la luz: las confesiones de Reese Witherspoon sobre su productora Hello Sunshine

Escuchar

Reese Witherspoon rememoró uno de los momentos más complicados -y reveladores- de su carrera profesional. Durante el segundo evento Shine Away de Hello Sunshine, celebrado en Los Ángeles, la actriz y fundadora de la productora compartió con los asistentes el “momento clave” que la llevó a tomar una importante decisión comercial.

Mientras conversaba con sus colegas panelistas, Octavia Spencer y Laura Dern, Witherspoon, de 48 años, relató cómo, a pesar de recibir innumerables elogios de la crítica, se encontraba en una situación en la que “no podía siquiera mantener las luces encendidas” en su empresa.

“Llega un punto en la vida en el que te das cuenta de que nadie vendrá a ayudarte ni a tomar esa decisión por ti. Eres tú quien tiene que tomarla”, explicó la protagonista de Legally Blonde. “Como madre soltera a los veintitantos, tuve que tomar muchas decisiones importantes en el ámbito financiero, tanto por mis hijos como por mí”, recoge People.

“Tenía cuatro empleados y ni siquiera podía pagar las facturas de electricidad”, recordó Witherspoon sobre los inicios de su productora, hoy transformada en una exitosa compañía. (Photo by Robin L Marshall/FilmMagic) Robin L Marshall - FilmMagic

La actriz recordó que, justo después de Big Little Lies, había autofinanciado su primera compañía, en referencia a Pacific Standard, la cual más tarde se integró con Hello Sunshine.

A pesar del gran recibimiento de la serie dramática de HBO en 2017 y de producciones de Pacific Standard como Gone Girl y Wild, la actriz pensaba que Hello Sunshine se consolidaría rápidamente. Pero no fue así.

La salvación a los problemas financieros de Hello Sunshine

Rememorando su estado de ánimo en aquel entonces, dijo: “Está bien, Big Little Lies se llevó todos esos premios Emmy, y Wild y Gone Girl recibieron varias nominaciones al Oscar, además de generar 600 millones de dólares en taquilla”.

Pero la realidad era diferente, ya que “tenía cuatro empleados y ni siquiera podía pagar las facturas de electricidad”, recordó Witherspoon.

“Recuerdo que mi contador me llamó y me dijo: ‘No generaste lo suficiente con esas tres producciones para mantener a cuatro empleados’”, compartió la actriz. “Ahí fue cuando pensé: ‘Algo estoy haciendo mal’. Me di cuenta de que necesitaba apoyo y que no tenía un plan de negocio estructurado”.

Ese fue el momento en el que entendió que había aspectos del emprendedurismo y de mantener una companía que desconocía y que necesitaba orientación. Fue entonces cuando un amigo le ayudó a elaborar el plan de negocios que necesitaba.

A pesar del éxito de Big little lies, las cuentas no cerraban: no fue hasta elaborar un plan de negocios que la situación mejoró (Archivo)

“Es importante reconocer en qué no eres bueno. Sé cuáles son mis puntos fuertes, pero también sé admitir mis debilidades”, comentó la actriz de Sweet Home Alabama en el evento de su compañía. “Por eso llegó Sarah Harden, nuestra talentosa directora ejecutiva. Aunque teníamos financiación asegurada, no tenía idea de cómo contratar ejecutivos, crear una estructura empresarial ni gestionar aspectos legales y financieros”.

A pesar de haberle planteado a Harden “las preguntas más ingenuas que uno pueda imaginar” durante un año, Witherspoon destacó que ser honesta sobre sus limitaciones y pedir ayuda fue crucial para el éxito de la empresa.

“Estoy segura de que pensaba: ‘Dios mío’. Yo llegaba a casa pensando: ‘Mi socia debe creer que soy una ignorante’. Pero ella fue muy paciente y me permitió mostrarme vulnerable”, dijo Witherspoon sobre la CEO de Hello Sunshine. “Y creo que esa vulnerabilidad fue lo que nos llevó al éxito”, concluyó la actriz.

En agosto de 2021 una empresa respaldada por Blackstone Group compró una participación mayoritaria en Hello Sunshine que luego pasó a estar dirigida por los ex ejecutivos de Disney Kevin Mayer y Tom Staggs.

LA NACION