Reese Witherspoon, la actriz que peleó por romper barreras y se convirtió en la más rica del mundo

Este 22 de marzo, es el cumpleaños número 47 de la actriz estadounidense Reese Witherspoon, quien se hizo famosa en la década de 1990 y recibió varios reconocimientos a lo largo de su carrera, hasta el punto de ganar un premio Oscar como Mejor Actriz.

En los últimos años, se desempeñó como productora y se adentró en la televisión. Además, en 2021, se convirtió en la actriz más rica del mundo luego de vender parte de su productora, Hello Sunshine, por 900 millones de dólares. Witherspoon fundó esta empresa en 2016 con la intención de darle visibilidad a historias de mujeres y minorías que no encontraban un lugar en Hollywood. Actualmente, mantiene al menos un 18 por ciento de sus acciones y sigue teniendo un rol importante en la creación de contenidos de la compañía.

La carrera de Reese Witherspoon

El 22 de marzo de 1976 nació Laura Jeanne Reese Witherspoon en Nueva Orleans, Estados Unidos. Empezó con la actuación desde joven en películas, en las cuales realizaba papeles secundarios, pero aún así llamaba la atención. En 1996, obtuvo su primer rol protagónico en la película de miedo Fear, junto a Mark Wahlberg.

Obtuvo reconocimiento internacional en 1999 con Crueles Intenciones, donde también participaron otros jóvenes actores que se mostraban como grandes promesas, como Sarah Michelle Gellar y Selma Blair. Allí conoció a Ryan Phillippe, con quien se casó y tuvo dos hijos, aunque finalmente se divorció años más tarde.

Tras ello, en 2001, se volvió una de las actrices más famosas del mundo con Legalmente Rubia, película en la que interpretó a Elle Wood: una joven que entra a la Universidad Harvard para estudiar abogacía, con el objetivo de recuperar a su exnovio. La película fue un éxito de taquilla (recaudó $96 millones en Estados Unidos) y llegó a tener una secuela, en la actriz se lanzó como productora ejecutiva.

A partir de esa película, Witherspoon se empezó a dedicar a películas románticas, como Sweet Home Alabama, Como si fuera cierto y Vanidad. Pero, en 2005, cambió de rumbo y fue elegida para protagonizar, junto a Joaquin Phoenix, En la Cuerda Floja: una biopic de la vida del cantante Johnny Cash. Allí se puso en la piel de June Carter Cash, la segunda esposa del cantante de música country y, con ese papel, consiguió el Oscar por Mejor Actriz.

Tras ese papel, empezó a mostrar una gran versatilidad al hacer films de distintos géneros, como dramas, comedias dramáticas y hasta películas infantiles. Sin embargo, con estos proyectos no alcanzó los éxitos taquilleros que solía tener y fue perdiendo su presencia. En 2011, se casó con su actual marido Jim Toth, con quien tuvo un hijo en 2012.

Resse Witherspoon resurgió en 2014 con Alma salvaje, donde se retrata las memorias de Cheryl Strayed, quien caminó las 1000 millas de caminata por el Pacific Crest Trail. Ella fue la protagonista y productora de este proyecto, que fue aclamado por la crítica y por el que recibió la nominación como Mejor Actriz en los Oscars.

Reese Witherspoon en Alma salvaje Archivo

De allí, la actriz cambió de rumbo hacia la televisión con la miniserie Little Big Lies, donde actuó junto a Nicole Kidman, Laura Dern, Zoe Kravitz y Shailene Woodley. Por este trabajo, Witherspoon fue elogiada tanto por su actuación como por su rol de productora.

En los últimos años, se dedicó a producir y protagonizar series que alcanzaron gran éxito; entre ellas, The Morning Show, en Apple TV, junto a Jennifer Aniston y Steve Carell; y de Little Fires Everywhere, en Hulu, con Kerry Washington.

Curiosidades sobre Reese Witherspoon

Tiene un club de lectura : Reese Witherspoon fundó Reese’s Book Club en 2017, un sitio mediante el cual recomienda libros con mujeres protagonistas y realiza entrevistas a los autores de los títulos que recomienda.

: Reese Witherspoon fundó en 2017, un sitio mediante el cual recomienda libros con mujeres protagonistas y realiza entrevistas a los autores de los títulos que recomienda. Tiene todo el vestuario de Legalmente Rubia: cuando firmó el contrato para protagonizar la película, se aseguró que hubiera una cláusula en el cual especificara que se podía llevar todas las prendas de su personaje Elle Woods. Por los 20 años del film, se mostró en sus redes sociales con algunas de las prendas que usó en el rodaje de esa película.

Su compromiso con la causa feminista : fue una de las actrices que, en 2018, impulsó Time´s Up , un movimiento contra el acoso sexual en la industria cinematográfica. También estuvo involucrada en el movimiento feminista #MeToo , que reclama por la igualdad de género en el cine y por una mejoría en los salarios de la actrices en comparación a la de sus compañeros hombres.

: fue una de las actrices que, en 2018, impulsó , un movimiento contra el acoso sexual en la industria cinematográfica. También estuvo involucrada en el movimiento feminista , que reclama por la igualdad de género en el cine y por una mejoría en los salarios de la actrices en comparación a la de sus compañeros hombres. Es fanática de Lionel Messi: en distintas entrevistas, la actriz contó que admira al futbolista y que La Pulga es uno de los ídolos de su hijo menor.

