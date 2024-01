escuchar

Los fanáticos de Big Littles Lies pueden comenzar a festejar, porque en las últimas horas Reese Witherspoon confirmó que falta poco para que llegue a la pantalla la tercera temporada de la serie protagonizada por ella, Nicole Kidman, Laura Dern, Shailene Woodley y Zoë Kravitz.

Durante la alfombra de la 81a. edición de los Globo de Oro, la estrella le reveló a Variety que el proyecto ya estaba en marcha. “ Estamos trabajando en ello. Nic y yo hemos estado trabajando mucho en ello ”, contó haciendo mención a Kidman, quien también ha dado indicios de que el drama escrito por David E. Kelly en exclusiva para HBO Max tendrá continuidad.

“Me encantó hacer Big Little Lies, porque llegó en un momento de mi vida en el que pensé que me iba a retirar para quedarme con mis hijos, pero sin buscarla se dio esta situación en la que Reese Witherspoon y yo nos juntamos y pudimos producir esa serie”, dijo la australiana mientras participaba en una sesión de preguntas y respuestas en el CME Group Tour Championship semanas atrás. “Y luego todos ustedes la vieron y la convirtieron en un éxito masivo”, continuó y culminó con la gran revelación: “ Así que ahora les traeremos una tercera parte ”.

En octubre de 2022, la posibilidad de una tercera temporada se puso en jaque cuando el director de la ficción, Jean-Marc Vallée, murió en forma repentina. “Era nuestro colaborador, nuestro amigo. Era nuestro hermano. Gran parte de esa serie nació de su imaginación y su creatividad, así que es difícil imaginar un futuro sin él. Pero lo cierto es que todos sentimos un profundo deseo de volver a conectar y crear esos personajes. No estoy segura de cómo podría hacerse desde el punto de vista logístico, porque todo el mundo está muy ocupado. No podría hacerse de inmediato. ¿Más adelante? Tal vez”, había dicho Witherspoon en aquel entonces, llevando desesperanza a los fanáticos de la historia.

Sin embargo, las últimas declaraciones de las actrices indican que las agendas pudieron acomodarse y que el elenco completo ya está en marcha para volver a darle vida a los personajes que tanto amaron interpretar .

Basada en el libro homónimo de Liane Moriarty, publicado en 2014, la primera temporada de Big Little Lies se estrenó en 2017. La serie cuenta la historia de un grupo de mujeres de Monterey, California, que se ven envueltas en la investigación de un homicidio.

La segunda temporada, que se estrenó en febrero de 2019, introdujo a Meryl Streep como parte del elenco principal. La actriz, que recientemente se lució en otra serie, Only Murders in the Building, interpretó a la suegra del personaje de Kidman, Celeste.

Un gran parecido

Reese Witherspoon y Ava Elizabeth Phillippe en los Critics Choice Awards MICHAEL TRAN - AFP

Además del revuelo que causó con sus declaraciones sobre el regreso de Big Littles Lies, Witherspoon dio que hablar durante la alfombra de los Critics Choice Awards debido al gran parecido que tiene con su hija mayor, Ava, fruto de su matrimonio con Ryan Phillippe.

Este domingo, las mujeres compartieron una noche juntas durante la entrega de premios. La estrella de 47 años, nominada como mejor actriz por su papel de Bradley Jackson en The Morning Show (de Apple TV+), lució un vestido negro strapples de Celine, con un gran moño a la altura de las caderas, zapatos negros de Christian Louboutin y joyas de Bulgari. Ava, de 24 años, lució un minivestido negro con perlas de Monique Lhuilliercon, zapatos de Christian Louboutin y una cartera de Celine.

El parecido de la joven con su madre se pudo ver desde muy temprana edad. Con el correr de los años y con Ava entrando en la adultez, la similitud entre ambas llama aún más la atención cada vez que aparecen juntas en un evento. Además de Ava, Whitherspoon y Phillippe tuvieron a Deacon Reese, nacido en 2003.

LA NACION