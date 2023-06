Con patrimonios de millones de dólares, quiénes son las celebridades más ricas de EE.UU.

escuchar

Las mujeres continúan haciendo historia. Dueñas de su propia fama y fortuna, muy atrás quedó la época donde solo las figuras masculinas tenían cabida cuando se hablaba de trunfos y carreras prominentes. En total, 15 estrellas figuraron en la lista de Forbes de este año de las mujeres artífices de su éxito más ricas de Estados Unidos.

Con un valor combinado que asciende a 10,8 mil millones de dólares, artistas como Reese Witherspoon, Dolly Parton y Taylor Swift reúnen millones de seguidores desde hace décadas. En el caso de la primera, es productora ejecutiva de series exitosas, mientras que la segunda trabaja en especiales de televisión y la publicación de sus libros. Por último, la cantante inició en marzo de este año su primera gira en cinco años, con más de 50 presentaciones en una veintena de ciudades.

Reese Witherspoon es productora ejecutiva de series exitosas Willy Sanjuan - Invision

La lista de este año tiene nuevas incorporaciones. En 2022, para poder formar parte del ranking era necesario tener al menos un patrimonio neto de 215 millones de dólares. Ahora ascendió a 225 millones de dólares, por lo que Sandra Bullock, Maria Sharapova y Kris Jenner tuvieron que abandonar el listado, al no aumentar su riqueza.

Sin embargo, aunque Jenner ya no figura en el listado, no todo son malas noticias para el clan, ya que sus hijas todavía aparecen la valoración de Forbes. De hecho, Kylie, con 25 años, es la mujer más joven self made, traducido como “alguien que sale adelante por sí mismo”, dentro de una lista de 100 celebridades. La modelo y empresaria estadounidense forma parte del ranking desde que tenía 20 años.

Kylie Jenner es la mujer más joven dentro de una lista de 100 celebridades Instagram/kyliejenner

A continuación se ofrece un listado de las mujeres más adineradas en Estados Unidos:

Oprah Winfrey

Con un calor neto de 2,5 mil millones de dólares, Oprah es verdaderamente una celebridad. Recientemente, trascendió que este año incrementó su patrimonio con la compra de un lote de terrenos en Maui, por lo que agregó a su cartera 13 propiedades en las islas hawaianas, además de tener bienes raíces en California y Wyoming.

Entre los bienes que hacen millonaria a Oprah, hay más de una decena de inmuebles en varios estados de Estados Unidos Getty Images

Actualmente, la periodista, presentadora y filántropa produce una nueva versión dirigida por Stephen Spielberg de The Color Purple, el film de 1985 por el que obtuvo una nominación al Oscar a Mejor Actriz de Reparto.

Rihanna

Con un patrimonio neto de 1,4 mil millones de dólares, Rihanna hizo su regreso triunfal en el Super Bowl de este año, donde también anunció su segundo embarazo. El espectáculo de medio tiempo en la final de fútbol americano fue uno de los más vistos de la historia.

Rihanna tiene un patromonio neto de 1,4 mil millones de dólares @Fentybeauty

Ahora, la cantante y empresaria barbadense lanza una nueva asociación Fenty X Puma, en colaboración para la empresa de ropa y accesorios deportivos. Su última colección con esa marca de prendas deportivas se lanzó en 2017 y la colaboración entró en pausa sin previo aviso mientras Rihanna abordaba otros proyectos. Sin embargo, el grueso de sus ingresos proviene de la línea de maquillaje Fenty Beauty, de la cual es copropietaria junto con el grupo multinacional LVMH.

Kim Kardashian

Con un valor neto de 1,2 mil millones de dólares, la estrella de los realities de televisión y empresaria no para de crecer. Este año participará como parte del elenco de la nueva temporada de FX American Horror Story. Con su firma de capital privado, SKKY Partners, recauda millones de dólares para invertir en empresas de consumo y medios.

Taylor Swift

Con un patrimonio neto de 740 millones de dólares, la cantante estadounidense lanzó su décimo álbum de estudio, Midnights, e inició en marzo pasado su megagira The Eras Tour, que la traerá a Latinoamérica por primera vez en su carrera a fines de año. Como un hito histórico, Ticketmaster vendió un récord de más de dos millones de boletos en un solo día, en noviembre último. Gracias al disco y a la gira, su fortuna aumentó unos 170 millones de dólares.

