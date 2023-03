Georgina Barbarossa cruzó a Delfina Wagner, la influencer que apareció a los besos con Alfa: “No me cortes el rostro”

escuchar

Esta semana se difundió a través de las redes sociales un video en el que el exconcursante de Gran Hermano (Telefe), Walter “Alfa” Santiago, aparecía “a los besos” con una joven. Se trataba de Delfina Wagner, una influencer de 19 años que es panelista en La tarde de Crónica, donde aporta su análisis político a los temas de coyuntura.

La mañana de este martes asistió al programa A la Barbarossa (Telefe) donde habló de su relación con el veterano de la casa y protagonizó un tenso cruce con la conductora, Georgina Barbarossa.

El viernes pasado, Santiago convocó a una fiesta en Kika, reconocido boliche del barrio de Palermo, a la que acudieron varios de los ex hermanitos que convivieron con él en la casa más famosa del país. Durante la madrugada, los exparticipantes del reality bailaron y se divirtieron, aunque también se filtró a través de las redes sociales un video en el que el más veterano de la décima edición de Gran Hermano apareció a los besos con Wagner.

Los rumores de romance no tardaron en aparecer y, durante la mañana de este martes, la influencer asistió al programa de Georgina Barbarossa para hablar de la relación que mantiene con Alfa, aunque todo terminó en un tenso cruce con la conductora. “Ya lo dijo él, somos amigos”, advirtió Wagner, luego de que la producción reprodujera un video de una entrevista al exconcursante, en el que detalló que no tenía novia y que creía que la joven se quedó “obnubilada” con él.

“Acaramelados, como diría mi madre”, precisó Barbarossa, al querer indagar más sobre la relación. “Sí, estábamos en un boliche, en una fiesta. Yo le escribí para que podamos ayudarnos con las redes sociales, como estamos haciendo”, contó la joven de 19 años para subraya cómo lo conoció. Pero la conductora continuó tratando de obtener más información: “Qué cariñosa sos para ayudar en las redes”.

La influencer, un poco molesta, siguió: “Y sí. Cuando me gusta alguien, ¿por qué no? Es lo que haría cualquiera. Sí que me gusta un poco, si no, no le daría un beso ahí en el boliche”. Entonces, Barbarossa profundizó aún más: “Gordita, yo me quiero meter en la historia de amor. ¿Qué es lo que te gusta de Alfa?”. A lo que Wagner disparó: “No hay historia de amor”. “Pero no me cortes el rostro. Si yo te estoy preguntando bien”, enfatizó la comunicadora.

Ante la insistencia de Barbarossa sobre su vínculo con Walter “Alfa” Santiago, Delfina Wagner reveló qué es lo que le gustó del exconcursante: “Siempre se comportó de una forma súper caballero conmigo y solo tengo elogios para él”. Y agregó: “Lo siento muy parecido a mí y no tiene miedo de mostrarse tal cual es. Quiere ser feliz y me sentí muy reflejada con eso”.

“Si él quiere que yo sea su novia, me lo tiene que pedir. Lo conozco hace muy poco y depende de si lo llego a conocer bien”, sentenció la panelista. Y apuntó contra los comentarios en las redes sociales sobre ambos: “De todas formas, cómo puede prosperar una relación entre dos personas si hay gente todo el día tirando mala onda por la cuestión de la edad. Un montón de personas, tanto del medio como en las redes sociales, dijeron que yo en la fiesta estuve colgada de él todo el tiempo. Entramos en una cuestión de cómo se las juzga a las mujeres”.

