Benjamín Vicuña sorprendió a todos con su increíble cambio de look para una nueva película

Al día de hoy Benjamín Vicuña es sin dudas uno de los actores más reconocidos tanto en la Argentina como en su Chile natal. Ya sea para el cine, la televisión o el teatro, siempre dejó en claro que no tiene miedo de ir a fondo para interpretar a sus personajes y eso incluye lo referido no solo a su trabajo actoral, sino también en lo que al físico respecta. Para su nueva película El silencio de Marcos Tremmer debió dejar atrás su apariencia real y someterse a un extremo cambio de imagen que impactó en sus seguidores y generó gran curiosidad sobre el proyecto.

Durante los últimos años el actor chileno protagonizó varios éxitos tanto delante de las cámaras como arriba de las tablas. En televisión, hizo El primero de nosotros (Telefe) junto a Paola Krum, Luciano Castro, Jorgelina Aruzzi, Damián De Santo y Mercedes Funes, en teatro estuvo en El método Grönholm con Laurita Fernández, Rafael Ferro y Julián Cabrera y en cine estrenó hace unos pocos meses Papá al rescate.

Benjamín Vicuña protagonizó El primero de nosotros junto a Mercedes Funes, Luciano Castro, Jorgelina Aruzzi, Paola Krum y Damián De Santo Telefé

Pero hoy es su próximo proyecto cinematográfico el que lo tiene entusiasmado. Se embarcó en un complejo desafío que probablemente marque un antes y un después para su carrera, puesto que le demandó una importante transformación física.

Vicuña publicó una foto en su cuenta de Instagram del pre rodaje de la película y sorprendió a sus casi tres millones de seguidores con el aspecto físico que adoptó para su personaje: en la selfie que subió se lo pudo ver pelado. Sin embargo, esto se logró gracias al maquillaje, no a un corte de pelo definitivo.

Benjamín Vicuña sorprendió con su nuevo look para interpretar al personaje de su próxima película (Foto: Instagram)

Sin embargo, el nuevo look, aunque sea solo por unas horas, vino de la mano de lo que para él significa su personaje en El silencio de Marcos Tremmer: “Debe ser la película más difícil de mi vida”. Así la definió Vicuña en una entrevista que dio con TiempoX. “Es un proyecto muy importante, un drama que me tiene comprometido”, continuó.

Si bien lo describió como un “peliculón”, también destacó que el rol que interpreta versa sobra “la transición, el viaje de un tipo que tiene que lidiar con el dejar partir, la vida y la enfermedad”. Asimismo, su personaje y la temática también lo interpelan a nivel personal. “Más que tocarme de cerca, creo que a mi edad he vivido cosas fuertes que me han marcado y, en este caso, la película habla de cosas dolorosas que, bueno, sí, me debo hacer cargo, son cosas que suceden”, señaló.

Benjamín Vicuña protagonizó grandes producciones tanto en cine como en televisión y teatro (Foto: Instagram/@benjaminvicuna.ok)

El film gira en torno a Marcos Tremmer, un exitoso publicista de Uruguay que reside en Madrid y está enamorado de su mujer Lucía. Sin embargo, una noticia cambiará los planes: descubre que tiene una enfermedad terminal y solo le quedan pocos meses de vida. Él decide ocultárselo a su pareja, pero eso lo enfrentará a un importante dilema moral, entre el dolor, la contradicción y la decisión.

Por su parte, el actor se mostró feliz y orgulloso con el proyecto, compartió una foto de la película y en las últimas horas confirmó que ya está en marcha. “Hoy comenzamos nuestro primer día de rodaje de El silencio de Marcos Tremmer. Gracias a todos por ser partícipes de esta aventura que nos va a llevar por tres países distintos y con el mejor casting que nadie puede soñar. ¡Vamos!”, publicó.

Benjamín Vicuña anunció que comenzaron las grabaciones de su nueva película Instagram @benjaminvicuna.ok

La película tiene como director a Miguel García de la Calera y en el elenco se destacan nombres como los de Félix Gómez, Daniel Hendler y Mirta Busnelli. En cuanto a las locaciones, tal como dijo el actor, son: Argentina, República Dominicana y España.

