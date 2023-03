El terrible cruce entre Estefi Berardi y Delfina Wagner, la supuesta novia de Alfa, que terminó con gritos e insultos

escuchar

Walter “Alfa” Santiago fue tema de debate esta semana en las redes sociales. La confirmación de que reingresaría a Gran Hermano (Telefe) generó para algunos, emoción y, para otros, indignación, aunque finalmente se vio que lo hizo con una misión específica y se retiró. No obstante, llamó la atención no solo por esta cuestión, sino también por una “nueva amiga”. En los últimos días, se lo vio en un auto descapotable junto a una joven llamada Delfina Wagner. El martes ella estuvo como angelita invitada en LAM (América) donde habló de su relación con él y también protagonizó un acalorado cruce a los gritos con Estefanía Berardi.

Wagner tiene 19 años y trabaja como community manager. Una de las primeras cosas que aclaró en su rol de angelita, fue si era o no la novia de Alfa. Ella aseguró que no, pero reconoció: “Nos conocemos hace muy poquito. Es una persona muy atractiva, caballero y respetuoso”.

En cuanto a como se conocieron, explicó que le respondió una historia que él subió de una canción y empezaron a hablar: “Le dije que trabajaba con redes, que me gustaría ayudarlo. Me invitó a almorzar en un bar que frecuenta en Martínez”.

Delfina Wagner habló sobre su relación con Alfa

En cuanto a como definiría la relación con el ex Gran Hermano, la columnista política de Crónica dijo que “lo quiere conocer” y que le agrada su personalidad: “Lo veo hasta parecido a mí. Me gusta que no tiene filtro y dice lo que piensa. No quiere decir que piense igual que él en todo, pero en la mayoría de las cosas me siento identificada en su soltura”.

Sobre si pasó algo más entre ellos en los días que salieron, aseguró que no tuvieron relaciones sexuales, pero admitió: “Yo le robé un pico”.

Delfina Wagner y Alfa de Gran Hermano fueron vistos juntos en un descapotable (Foto: Captura)

Todo parecía ir bien en el programa hasta que Ángel de Brito le hizo una pregunta a la joven y se desató un clima de tensión en el estudio: “¿Por qué no te la fumás a Estefi?”.

Ese fue el puntapié para una extensa batalla verbal. “Cuando pasó todo esto con Alfita, ella me escribió y me preguntó como si fuéramos amigas ‘hola Delfina, ¿vos estás saliendo con tal?’. Me lo preguntó en una cuenta secundaria de Instagram, porque en la principal la tengo bloqueada”, sostuvo y reconoció que con Berardi “se conocen desde antes”.

“Amo lo grosa que soy que cualquiera se quiere pelear conmigo”, lanzó en un tono divertido la panelista de Mañanísima (Ciudad Magazine). Ambas sacaron los trapitos al sol y se embarcaron en un picante debate.

La raíz de la cuestión fue que Wagner en el pasado salió con Santiago “Chano” Moreno Charpentier y lo publicó en las redes. “Te pedí por favor que no hablaras del tema en los términos en los que los estabas planteando”, le expresó a los gritos y luego la acusó de tener una “actitud patotera”. Además, le recordó cómo se manejó con el embarazo de Melody Luz, la pareja de Alex Caniggia.

El picante cruce entre Delfina Wagner y Estefi Berardi en LAM

“Estamos hablando de vos, ¿por qué mezclas temas? Hacete cargo de tu tema, es muy básico agarrarse de otros”, le manifes´to Berardi y el conductor coincidió con el planteo.

No obstante, la angelita invitada retrucó: “Si querés, mirame a la cara como te estoy mirando yo”. Cuando Marcela Feudale acotó que en maquillaje, previo a salir al aire, no se saludaron, Estefi lanzó: “Soy respetuosa porque no miento ni invento”.

La intensidad de la discusión continuó con el foco en la relación de Wagner y Chano. Mientras ella argumentaba que Estefi quería “forzarla” a que hablara en vivo en su momento, Berardi lanzó: “No te tengo que dar explicaciones de lo que hago porque no te conozco. No puedo discutir con burros, es imposible”.

Si bien la joven de 19 años reconoció que salió una sola vez con el exlíder de Tan Biónica, con ironía agregó: “Por lo menos estaba soltero”. Al escuchar esto, De Brito dio por finalizado el tema y le dio la bienvenida formal como angelita invitada por el resto de la semana en el programa.

