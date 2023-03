¿Por qué Zaira Nara no habla de su romance con Facundo Pieres?

escuchar

Siempre fue muy reservada con su vida privada, sin embargo, tras su separación de Jakob Von Plessen, su hermetismo aumentó. A pesar de que este verano Zaira Nara se mostró junto a Facundo Pieres en Punta del Este, la modelo y conductora sigue en plan “silencio” y explicó los motivos por los cuales prefiere mantener su corazón bajo siete llaves.

Recién aterrizada de los Estados Unidos, donde el polista está disputando un torneo, Zaira habló con el ciclo Socios del espectáculo aunque no quiso dar muchos detalles de su viaje. “Yo no hablo de mi vida privada”, respondió firme cuando el cronista le preguntó si había estado con el deportista en el exterior.

No conforme con su respuesta, el periodista siguió indagando e hizo referencia a una foto que la hermana de Wanda compartió días atrás en su cuenta de Instagram, donde se la ve caminando junto a un local de la exclusiva joyería Tiffany. “Me saqué una foto caminando por ahí y de fondo estaba el local, todos los locales de ahí eran muy lindos”, señaló mientras el movilero le pedía permiso para revisar sus manos en busca de algún anillo.

“¿No entraron a la joyería?”, preguntó sin filtro. “Si me gusta un anillo me lo compro yo, no necesito que nadie me compre nada”, respondió contundente. Y mientras el notero volvía a insistir en su encuentro con Pieres, la modelo expresó: “No sé, no sigo la agenda. El fixture del polo no lo tengo”.

“¿Por qué no blanquean?”, arremetió el cronista de eltrece sin rodeos. Entonces fue ahí que Nara se puso seria y explicó las razones por las cuales no habla de su vida privada. “Yo a los únicos que les rindo cuentas es a mis hijos y a la AFIP porque soy una persona muy prolija”, bromeó quién enseguida advirtió que está muy bien del corazón y muy feliz. “Estoy enamorada de mí, de mis hijos, de mi vida, de todo lo que elijo hoy en día; soy una persona muy enamorada”, confesó.

“¿Y de Facu?”, insistió el periodista. Cansada de los intentos del entrevistador, la modelo explicó: “A mí también me encanta el amor y me encanta cuidar mi vida personal. No me afecta lo que digan pero sí aprendí que si igual van a opinar y a criticar es mejor hacer lo que uno cree”.

Por último, la mamá de Malaika y Viggo aseguró que no se casaría, aunque esté muy enamorada. “Hoy si tengo ese amor no sé si me casaría. Hay algo que se pierde dándole la obligación a la relación de amarse para toda la vida. Me parece que es más real cuando te tenés que elegir todos los días, no porque firmaste un papel frente a un juez”, reflexionó mientras desestimó el poliamor para su vida, ya que es “muy fiel”.

Parte de las razones por las cuales Zaira no oficializa su romance con Pieres se debe a esta necesidad de resguardar su intimidad. Sin embargo, hay otro motivo que, sin duda, la condiciona y tiene que ver con la relación que el polista tuvo con su amiga Paula Chaves en el pasado. Si bien ambas aseguran no estar peleadas por este tema, lo cierto es que en el último tiempo han estado distanciadas, una haciendo temporada en Carlos Paz junto a su marido, Pedro Alfonso, y la otra disfrutando de las playas de Punta del Este con familia y amigos.

“¿La viste a Fillipa, tu ahijada?”, preguntó el movilero no dándole paz a la modelo. “No, porque llegaron de Córdoba cuando yo estaba en los Estados Unidos”, se justificó. Sin embargo, inmediatamente aclaró que viven a dos cuadras, dando cuenta de que el encuentro será inminente. “La amo. Es mi ahijada. Las amo a las dos”, indicó mientras extendía su sentimiento de cariño hacia la madre de la pequeña.

Cronología de una relación secreta

En medio de la primera fuerte crisis con el padre de sus hijos, el nombre de Facundo Pieres comenzó a sonar fuerte. Sin embargo, la modelo se encargó de desmentir una y otra vez cada uno de los mensajitos por Instagram o encuentros que le adjudicaban con el polista. Finalmente, su separación de Jakob Von Plessen sucedió y Zaira decidió volver a apostar al amor.

“Después de ocho inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra forma a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que nos unirán para siempre. Espero sepan entender y respetar este momento familiar. Gracias”, expresó la modelo en un comunicado confirmando su ruptura con el padre de Malaika y Viggo.

Las primeras imágenes de la morocha y su nuevo amor llegaron en enero pasado cuando ambos eligieron las playas de Punta del Este para empezar el año y disfrutar de unos días de relax. Tardes de playa, almuerzos en diferentes paradores y un evento exclusivo al que asistieron famosos, como Susana Giménez y Marcelo Tinelli fueron la prueba suficiente de que estaban juntos.

Zaira Nara y facundo Pieres de paseo por Uruguay RsFotos

Desde entonces, la modelo y el polista hacen lo posible para combinar sus ajetreadas agendas y cada vez que pueden escaparse a alguna ciudad del mundo para vivir su amor lejos de los flashes.

