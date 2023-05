Se filtró la invitación al casamiento de Nicole Neumann y Manu Urcera y un detalle se robó toda la atención

escuchar

El 2023 empezó con una inesperada noticia que ni siquiera la misma protagonista se veía venir: después de un año y medio de noviazgo, Juan Manuel Urcera orquestó una romántica propuesta de casamiento para Nicole Neumann quien, sin dudarlo, dio el sí. Luego de esa velada de ensueño que quedó registrada en las redes sociales de la supermodelo, comenzó la parte más emocionante: la organización del que será el evento del año. A lo largo de las semanas siguientes, trascendieron algunos detalles de la boda y, en las últimas horas, desde Intrusos (América) revelaron cómo es la moderna invitación que ya habría sido enviada.

Se filtró la invitación al casamiento de Nicole Neumann y Manu Urcera

En los primeros días de enero, Nicole Neumann se subió a un auto junto a su pareja, convencida -según sus propias palabras- de que se dirigía a una cena de aniversario en la casa de sus suegros. Grande fue su sorpresa cuando, al llegar, se encontró una romántica puesta en escena dedicada totalmente en su honor.

Terminada la ceremonia junto a una fogata durante la que Urcera le dedicó un escrito de Frida Kahlo, artista preferida de la modelo, llegó la presentación del anillo y la pregunta que ella tanto esperaba. “Sí, quiero. Me explota el corazón de felicidad. Que mágico empezar el año así”, escribió Neumann junto a una postal en donde se los ve a ambos vestidos de blanco y a punto de darse un beso, al mismo tiempo que ella muestra la mano en donde reluce el increíble anillo.

A comienzos del 2023, Nicole Neumann anunció su casamiento con Manuel Urcera instagram @nikitaneumannoficial

A partir de ese momento, desde diversos programas de televisión dedicados al mundo de la farándula adelantaron detalles del casamiento que, para muchos, es uno de los eventos más esperados del 2023. De acuerdo a lo que se dio a conocer, ni la ceremonia ni la celebración tendrán lugar en la provincia de Buenos Aires, sino que será en el sur del país durante el mes de diciembre.

Maite Peñoñori, quien desde un comienzo se consagró como la informante principal, contó: “Las damas de honor son diez amigas de toda la vida. Las que estuvieron ayer en el atelier de Laurencio son cinco”. Y, sobre la madrina, aclaró: “No quedó en claro quién es la madrina. Pregunté si sería la mamá y me respondieron: ‘no lo sabemos’. Porque ella no está, está en Europa. Podría ser Geraldine (su hermana), pero no se sabe”.

Nicole Neumann y Manu Urcera se casarán luego de un año y medio de relación

Ahora, la panelista de Intrusos sumó más información sobre la fiesta que convocará a cerca de 400 invitados. “Atención. Ya fueron enviadas las invitaciones para la boda de año. Estamos hablando del casamiento de Nicole Neumann y Manu Urcera”, disparó.

“Es virtual, no es papel. Es más ecológico. Se ve un avión aterrizar en la tarjeta como con una animación”, describió. Y, para sorpresa del resto de los panelistas, contó: “Como habíamos contado, será el 8 de diciembre en el sur. Pero ¿qué pusieron? Top Secret location. Solo pusieron San Martín de los Andes”. Sobre por qué eligieron reservarse la dirección exacta, explicó: “Te hacen eso de que bien sobre la fecha te mandan la ubicación para que no anden fogoneando”.

Finalmente, habló del estilo general que tendrá la fiesta y aseguró que será similar al del compromiso. “Quieren ese estilo hippie chic y muy indie. Ellos van a ir por ahí”, concluyó la periodista.

