El picante ida y vuelta entre Fabián Cubero y Nicole Neumann: “Hoy está complicado”

Nicole Neumann llegó a la Argentina luego de sus vacaciones en Miami -y Disney- junto a sus hijas Allegra y Sienna Cubero. A su arribo al aeropuerto, la modelo conversó con la prensa y desmintió la existencia de una presunta demanda por parte de su hija mayor Indiana, la cual también es fruto de su expareja, Fabián Cubero. Tajante, señaló que “en la Justicia está la verdad”.

A comienzos de este año Indiana se instaló en la casa de su padre y de Mica Viciconte a causa de una hipotética “violencia familiar” que habría sufrido la joven en la casa de Neumann. Tras las presuntas grabaciones y una supuesta demanda contra la modelo, este lunes la expanelista de Los 8 escalones de los tres millones (eltrece) hizo hincapié en el rol de la Justicia y negó una denuncia en su contra.

La palabra de Fabián Cubero tras el viaje de sus hijas a Miami con Nicole Neumann

Al respecto, esta tarde Intrusos (América), Fabián Cubero habló sobre las vacaciones de Allegra y Sienna en los Estados Unidos junto con su madre. De manera contundente, se sinceró: “Siempre hay cosas, ahora está lo de las vacaciones, pero hay que ser optimista. Tendré a las nenas un poco de tiempo menos del que me corresponde. Me acomodaré”.

Acerca de su relación con Neumann, Cubero manifestó que “hoy está complicado” llegar a la paz con la madre de sus hijas. En tanto, remarcó: “La llevamos bien, dentro de lo que se puede, intentamos llevarla bien”.

Tras las declaraciones de Cubero, Neumann habló a su llegada al país con el programa de espectáculos y confrontó los dichos de su exesposo. “¿Estabas al tanto de que Fabián tenía unas vacaciones programadas con las nenas y no la pudo hacer porque metiste este viaje en el medio?”, consultó el cronista. “La Justicia sabe la verdad. Yo no tengo nada que decir”, contestó con tono relajado Nicole y agregó: “Cuando uno sabe la verdad se está tranquilo”.

Nicole Neumann desmintió la presunta demanda de Indiana

No obstante, acerca de la demanda que presuntamente Indiana le realizó, la modelo fue contundente: “Eso no existe. Están hablando de algo que no existe”. Antes de concluir con la entrevista, subrayó: “Me molesta que haya menores en el medio y que pasen por cosas que no deberían pasar”. Sin más que decir, evitó agrandar más la grieta que permanece entre todos ellos.

Micaela Viciconte mandó al frente a Indiana Cubero y la hija de Nicole Neumann se vengó

Durante el fin de semana, Micaela Viciconte e Indiana Cubero tuvieron un sorpresivo ida y vuelta en las redes sociales y dieron de qué hablar. Días antes del arribo de Nicole Neumann a la Argentina con Allegra y Sienna, la hija mayor de Fabián Cubero protagonizó un divertido cruce en el que dejó en claro el buen vínculo que mantiene con la pareja de su papá y madre de su hermano menor, Luca.

El divertido ida y vuelta entre Indiana y Mica Viciconte (Fuente: Instagram/@micaviciconte)

En una primera fotografía que Micaela Viciconte publicó en sus Stories de Instagram, la ex Combate capturó a la adolescente en una de las salas de la casa, con un balde con agua y con vestimenta informal. Sobre ella, escribió: “Indiana conociendo el lavadero”. A causa de esta publicación, la mayor de las hermanas Cubero se vengó de la novia de su padre de la peor manera.

En su propia cuenta de Instagram, Indiana subió un posteo en el que fotografió a Viciconte en plena siesta. Sobre la misma, redactó: “Buena peli”. No obstante, la panelista del programa culinario le respondió, también de manera pública y con un tono picante: “No te vayas a dormir en alguna peli porque te la devuelvo”.

