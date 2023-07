El ultimátum que habría recibido Nicole Neumann por parte de la mamá de Manuel Urcera

escuchar

El 2023 comenzó a pura felicidad para Nicole Neumann, quien recibió la romántica propuesta de matrimonio de su novio, Manuel Urcera. Sin embargo, la alegría fue un tanto opacada para la modelo que abrió un nuevo capítulo en su vida en lo que respecta a conflictos familiares con la decisión de su hija mayor, Indiana, de abandonar la casa que compartían para vivir con su padre, Fabián Cubero. La situación derivó a diversos frentes que debió enfrentar, y uno de ellos sería con la familia de su futuro esposo.

Meses atrás se dio a conocer que Indiana Cubero decidió vivir con su padre y dejar la casa que compartía con Nicole Neumann. En principio, la situación se manejó con gran hermetismo hasta que el propio Fabián Cubero confirmó una distancia entre madre e hija que además incluía la supuesta intervención de la Justicia. “Hay cosas que uno no se las imagina. Pero, después pasan cosas y uno tiene que apoyar a sus hijos que es lo más importante en el mundo”, contó ante las cámaras de Nosotros a la mañana (eltrece).

Nicole Neumann y Manu Urcera se casarán el 8 de diciembre (Fuente: Instagram/@manuurcera)

Desde entonces, las noticias indican que la adolescente habría denunciado a su madre por violencia tanto física como psicológica, y fue Nicole Neumann quien decidió llamarse a silencio a pesar de estar en el foco de atención. Lo cierto es que esta postura habría sido por un pedido por parte de la familia Urcera, que busca mantener un bajo perfil a pesar de ser reconocidos empresarios de la Patagonia.

“El textual que me dijeron fue ‘Basta de este circo mediático’. Esa fue la frase textual”, informó Maite Peñoñori en Intrusos (América) sobre el pedido que le habría hecho Cecilia, la madre de Manuel, a la modelo respecto al escándalo que la tiene como protagonista. Se trata de un capítulo más en su enfrentamiento con Fabián Cubero, con quien desde que se separó - en 2017- y tiene diversos enfrentamientos, que incluyen cautelares y restricciones pedidas ante la Justicia.

El pedido que habría recibido Nicole Neumann por parte de su suegra

Asimismo, no es el único frente que tiene Neumann. La organización de su casamiento es otro tema que le preocuparía debido a que el campo en San Martín de los Andes -Neuquén- donde llevaría a cabo el festejo, dio de baja la contratación. Esto se debe a una denuncia por parte de la Confederación Mapuche de Neuquén, por lo que el evento, que durará tres días, se quedó sin locación.

En este sentido, la periodista de Intrusos indicó que la boda podría festejarse en la provincia de Buenos Aires. “Yo hablé con Laurencio Adot y me dijo que el tema vestido sigue en pie”, agregó. Sin embargo, otra fuente que consultó fue contundente en su testimonio:“Una persona que está invitada me dijo que por ahora quedaba todo en stand by”. Por su parte, Nicole mantiene el silencio respecto a ambos temas.

LA NACION