Gianinna Maradona y un especial mensaje para el "Kun" Agüero

La hija menor de Diego Maradona le dedicó un tierno posteo en redes al padre de su hijo Benjamín.

En el cumpleaños número 11 del pequeño Benjamín Agüero Maradona, el hijo de Gianinna y Sergio "Kun" Agüero, la hija de Diego Maradona no pudo evitar la emoción. Así lo demostró la hermana menor de Dalma, al despacharse con un relato que compartió en Instagram y en el que, para sorpresa de sus seguidores, no esquivó mencionar a su ex pareja.

Una de las Instagram Stories que Gianinna publicó en el cumpleaños de su hijo. Crédito: Instagram

"Hace 11 años, después de mil horas de trabajo de parto llegabas a mi vida", comenzó Gianinna en la publicación. "No voy a olvidar nunca el momento en que me incorporé para agarrarte, para tenerte en mis brazos por primera vez". El texto que redactó la hija de Claudia Villafañe fue acompañado por una foto del pie de Benjamín en las primeras horas luego de su nacimiento.

Además de la emoción que sintió cuando su primer y único hijo llegó al mundo, Gianinna habló del miedo que le generaba su flamante maternidad. "Yo tenía 19 años", recordó. "Y nunca había sentido algo semejante, algo tan maravilloso como era haberme convertido en tu mamá".

El fragmento más sorpresivo de su publicación fue el que le dedicó a Agüero: "Todo el miedo que tenia me lo saco tu papá mientras me sostenía la mano fuerte y me decía que yo podía. Y así fue, ustedes me enseñaron que YO puedo...", aseguró.

Para finalizar, la joven señaló que está agradecida por su maternidad y dedicó amorosas palabras para el niño en el día de su cumpleaños. "Hace 11 años me enseñaste qué significaba vivir para siempre pensando más en vos que en mí. Soy una privilegiada y siempre voy a estar agradecida porque ser tu mamá es lo más maravilloso que me pasó en la vida!".