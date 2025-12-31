MasterChef Celebrity: Evangelina Anderson, entre el trauma que le ocasionó un ingrediente y las “distracciones” del amor

Tras la noche de eliminación en la que Momi Giardina quedó fuera de competencia, los participantes de MasterChef Celebrity comenzaron este martes una nueva ronda. Seis de ellos se encontraron, al llegar a sus estaciones, una caja misteriosa que definiría el plato que debían preparar.

La consigna fue simple: debían utilizar cuatro de los ingredientes que se encontraban en la caja. Sin embargo, todos y cada uno de los elementos eran exóticos y la mayoría de los concursantes nunca los había utilizado para cocinar y ni siquiera los habían probado.

Concretamente, en la caja había una liebre, albahaca morada, fruta de la pasión, fruto del dragón, chauchas de tamarindo, cebollín chino, papa ñame y ajo verde. Miguel Ángel Rodríguez, el poseedor de la medalla dorada gracias a su desempeño durante la ronda anterior contó con un gran beneficio: una reunión con los tres miembros del jurado, Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, para recibir tips y recomendaciones para elaborar su preparación.

El hecho de que no debían utilizar todos los elementos alivió a Evangelina Anderson, que es vegetariana y se mostró muy impresionada. Sin embargo, si se veía obligada a usar proteína, iba a pedirle ayuda a Ian Lucas, el participante con el que se la vincula sentimentalmente. Pero de todos modos, le terminó pidiendo otro elemento: la berenjena, despertando la suspicacia de sus compañeros.

Cuando promediaba el tiempo establecido, Wanda Nara, la conductora, les ofreció a cada concursante la posibilidad de agregar algunos ingredientes: harina, huevos, limón y cebolla.

Una vez transcurridos los 60 minutos establecidos, la primera en pasar al frente, para que los miembros del jurado evaluaran su plato -lomito de liebre grillada con berenjenas fritas, carambola salteada con ají, ajo grillado y crema de jengibre- fue Emilia Attias.

“Esa cabeza de ajo podría haber sido la parte clave de este plato, pero necesitaba más tiempo de cocción. De la liebre, elegiste la parte más tierna, pero se secó un poco. Hay un carrusel de sabores”, consideró Donato. Betular, a su vez, agregó: “Sos muy buena haciendo cosas por separado, pero las tenés que integrar. Le falta un poquito”. Y Martitegui coincidió: “Cuando explicás el plato, parece que estás explicando una obra de arte. Y después, las cosas quedan como un poco separadas. Falta un paso. Son como cosas distintas muy ricas, pero queremos que sea un mismo plato”.

Luego llegó el turno de Anderson, con sus berenjenas fritas en colchón de quinoa, con salsa criolla de frutos exóticos. “Para mí, una ensalada de trigo burgol necesita mucha vinagreta o algún cítrico, algo que lo levante y que lo humecte, porque si no, es como que estoy tragando un exfoliante”, exageró Betular.

Luego, observó que no la había notado cocinando “como las otras veces” y le preguntó si había tenido que ver con la presencia de los cadáveres de liebres. “Puede ser”, respondió la participante. “Por empezar, le falta sal”, tomó la palabra Martitegui. “Y después le falta que todos esos ingredientes maravillosos que tenías se sientan. Tenías mucho sabor ahí, pero no se notan visualmente y no se sienten en el paladar”, aseguró.

En tercer lugar pasó al frente Andy Chango, que con la partida de Giardina perdió a su más cercana compañera. El músico y actor preparó una liebre a la cacerola con múltiples especias del bosque sobre un colchón de berenjenas, con ensalada de pepino rugoso y frutas exóticas, y logró sorprender al jurado.

“Quizá seas como esos compositores que cuando están tristes escriben su mejor canción. La verdad que si canalizaste tu tristeza de esta manera, me gusta. No es fácil cocinar la pata y el muslo, pero quedó bien cocida. Creo que es la primera vez que presentás un fondo de cocción que está súper sabroso”, indicó Martitegui.

“Acá se conjugaron todos los ingredientes en un bocado rico”, coincidió De Santis. Pero Betular se mostró más crítico: “Permitime dudar de este cambio actitudinal. La noche anterior no querías ‘ver nuestras caritas’. Ojalá perdure. Por vos, por tu permanencia en la competencia. Te va a ir muy bien si seguís así, el plato está muy bien”.

Después de los elogios para Andy, Wanda llamó a Ian Lucas, con sus albóndigas de liebre con crema de ajo. “La idea de las albóndigas es muy buena, pero con ese puré hay como un choque, por la rusticidad, los filamentos... No es tan placentero. No conectó bien”, expresó De Santis. “¿Le pusiste mucho ñame? Era muy poquito lo que le tenías que poner. Buena idea, pero faltó detalle", coincidió Betular. “La presentación no es feliz, está seco, hay un error con el puré... Esperamos más de vos”, resumió Martitegui.

Rodríguez, el único que contó con el asesoramiento de los miembros del jurado, preparó un lomo de liebre a la sartén con puré de ajo, berenjenas fritas y caldo de verduras. Después de probar, Betular señaló: “Muy bueno el punto de la liebre. También está bien la berenjena, pero el puré es como comer un fardo de pasto con gusto a ajo. No es digerible”.

“El sabor del ajo está muy bien, pero un producto tan noble... ¿Vos entendés que esto se lo sacamos de la boca a la reina Máxima de Holanda para traértelo a vos? Es una falta de respeto“, indicó Martitegui.

Para el final quedaron La Joaqui y su liebre a la plancha con tamarindo y una sopa crema de ajo verde, una recomendación de Martitegui. “El plato es muy lindo para que lo expliques con tan poca energía. Está muy bien. Está muy bien dorada con las especias, la liebre. El punto es espectacular”, consideró su mentor. “Se ve la voluntad y el deseo de que salga bien. Es cierto que la salsa está un poco líquida, pero te felicito”, sumó De Santis. Y Betular cerró: “Es un viaje de sabores y texturas”.

Solo faltaba saber quiénes, gracias a su desempeño, pasaban a la noche de beneficios y quiénes se alzarían con el delantal gris. Después de deliberar, los miembros del jurado llamaron a Anderson e Ian Lucas. “Los vi distraídos, charlando. No estaban concentrados hoy”, aseguró Martitegui antes de decirles que los esperaba en la noche de última chance.

Después, llamaron a Andy y a La Joaqui para anunciarles que sus platos los hicieron merecedores de subir al balcón. Para el final, entonces, quedaron Rodríguez y Attias, pero solo la actriz logró subir junto a sus compañeros.