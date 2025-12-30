MasterChef Celebrity (Telefe) tuvo un nuevo eliminado este lunes 29 de diciembre. Se trata de una participante que resonó mucho en esta edición del programa, por su particular carisma. En esta ocasión, la eliminada fue Momi Giardina.

En el programa de cocina que conduce Wanda Nara, distintas personalidades famosas compiten entre sí ante un jurado compuesto por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

El jurado de programa junto a la conductora de MasterChef Celebrity adrian diaz bernini

Quién se fue de MasterChef Celebrity ayer, lunes 29 de diciembre

En esa gala de eliminación de este lunes 29 de diciembre, los participantes en riesgo fueron Momi Giardina, Andy Chango, Chino Leunis, La Joaqui, Susana Roccasalvo y el Turco Husaín, quienes debieron cocinar bajo la presión de tener el delantal negro. La noche se definió con una prueba en la que todos trabajaron con atún rojo, y el jurado eligió a los dos peores platos para el mano a mano final: Momi Giardina y Andy Chango, una de las duplas más carismáticas de la temporada.

Ambos eligieron preparar un tartar de atún rojo. Momi eligió una mousse de palta como acompañamiento. Al degustar el plato, los jurados notaron que el atún no estaba correctamente cortado, a pesar de que ella aseguró que sí lo había hecho. Germán Martitegui señaló que algunos sabores podrían haber funcionado, pero el resultado final no convenció. Donato de Santis lo calificó como decepcionante, destacando que tenía potencial, pero no logró concretarse, y Damián Betular cerró diciendo: “Difícil, Momi, está difícil”.

Momi es la nueva eliminada

El jurado había llamado a Momi y Andy al frente por haber presentado los platos más flojos de la noche y, tras una breve deliberación, Damián Betular anunció que la eliminada era la influencer.​

En su despedida, Momi agradeció al jurado y a sus compañeros: “La cocina la tenía anulada y ustedes me empujaron. Aprendí, me divertí y me voy con una olla llena de amigos”. Asimismo, confesó que fue “muy feliz el tiempo que estuve, mucho más de lo que esperaba” y no pudo contener las lágrimas, mientras el jurado y Wanda coincidieron en que se la va a extrañar.

MasterChef Celebrity vivió la separación de Momi Giardina y Andy Chango: la dupla infalible de esta edición Captura de Pantalla

Qué participantes se fueron de MasterChef Celebrity 2025

La lista de los participantes que abandonaron MasterChef Argentina 2025 hasta ahora:

Momi Giardina , influencer, fue la décima eliminada.

, influencer, fue la décima eliminada. Julia Calvo , actriz, fue la novena eliminada.

, actriz, fue la novena eliminada. Eugenia Tobal , actriz, fue la octava eliminada.

, actriz, fue la octava eliminada. Alex Pelao , humorista e influencer, fue el séptimo eliminado.

, humorista e influencer, fue el séptimo eliminado. Valentina Cervantes , modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia.

, modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia. Walas , integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado.

, integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado. Luis Ventura , periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado.

, periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado. Diego “Peque” Schwartzman, extenista profesional, fue el tercer eliminado.

extenista profesional, fue el tercer eliminado. Esteban Mirol , periodista, fue el segundo eliminado del reality .

, periodista, fue el segundo eliminado del . Jorge “Roña” Castro , exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato.

, exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato. Pablo Lescano, líder de la banda Damas Gratis, decidió abandonar la competencia alegando compromisos laborales antes del inicio de la temporada.

Cómo ver MasterChef 2025 en vivo

Todo lo que hay que saber para ver MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity 2025 se puede ver en vivo por televisión en Telefe de lunes a jueves a las 22. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).

A su vez, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por HBO Max, donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe. En este caso, cuenta con la reacción en vivo de Grego Rossello y Nati Jota, junto a otros creadores que participan en la MasterChef Liga de Streamers.