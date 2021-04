Gianinna Maradona habló tras las críticas por su relación con Daniel Osvaldo

Luego de que se confirmara el noviazgo entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo, la hija del Diez rompió el silencio y publicó unas contundentes frases en sus stories de Instagram por las críticas que recibió su romance.

“A veces no me importa mi opinión... Imaginate la tuya”, escribió Giannina. Vale recordar que hace unos años comenzaron los rumores que vinculaban sentimentalmente a la hija de Diego con el entonces marido de Jimena Barón y, si bien ambos lo negaron, sus versiones no convencieron del todo a Barón, que dio por terminada su amistad con Gianinna.

Gianinna Maradona y sus reflexiones en Instagram Instagram @giamaradona

Además del enigmático mensaje, la diseñadora también publicó una reflexión que hace alusión a su actual situación personal. “La envidia virtual existe. ¿Sabés la de gente que quisiera vivir tu vida?”, comienza el texto que Gianinna compartió con sus más de 1,1 millones de seguidores.

Luego, continúa: “Lo que no se compra es la tranquilidad de ser feliz sin romperle las b... a nadie. Por más que sean redes sociales, la envidia se les nota. Y aunque no tengas nada, tu brillo opaca a la gilada. Dejalos, no están perdidos, se metieron por el camino equivocado”.

La pareja está disfrutando de unos días en la Patagonia, a donde viajaron para que él realizara algunos conciertos con su banda.

LA NACION