La actriz despidió a su papá en las redes sociales Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de octubre de 2020 • 22:53

Un día después de que se conociera la triste noticia de la muerte de su padre por coronavirus, Gimena Accardi publicó en sus redes sociales una carta junto a tres imágenes en las que le dedicó unas tiernas palabras de despedida.

"Te amo pá, te lo dije mil veces mientras te hacía masajes en la cabeza, en los pies, en las orejas y mientras te daba fuerte la mano. Te acaricié todo lo que pude y te conté cosas lindas. Sé que me escuchabas, incluso abriste tus ojos miel para mirarme y sonreírme varias veces. Fuiste un gran padre y te lo pude decir y agradecer en vida, me quedan todos los lindos recuerdos y una infancia feliz", comienza el posteo.

Hugo Accardi tenía 62 años y estuvo internado en el Sanatorio Finochietto desde agosto, cuando le diagnosticaron una neumonía bilateral, producida por la Covid-19.

"Peleaste como un campeón durante 55 días, durante ese tiempo fuiste el milagro del Finochietto, ningún cuerpo en tus condiciones resistió tanto. Sé que querías vivir, porque amabas la vida, pero también sé que ahí donde estás ahora estás en paz y rodeado de gente que amás mucho. Seguro mamá te espera con un fuerte abrazo y tus viejos también", continúa.

La actriz también les agradeció a sus seguidores, conocidos y amigos de su padre que le escribieron en este duro momento. "Me están llenando de amor con mensajes hablando de lo que fuiste, y yo no tengo dudas porque me criaste y pude disfrutarte 35 años", escribió.

Además, destacó el trabajo del personal de salud de la clínica porteña: "Párrafo aparte para los médicos, médicas, enfermeros, enfermeras y todo el personal por sus cuidados incansables, amor, y sabiduría".

En su cuenta de Twitter, Gimena compartió el sitio web donde su padre escribía y sumó la última carta que recibió de él, cuando la actriz cumplió años. "Este texto fue su último regalo, sus cartas siempre fueron las más lindas que recibí. Aquí les dejo su blog, para el que quiera conocer sus Cuentos y otras yerbas".

"Buen viaje, pá", cerró la actriz.

Conforme a los criterios de Más información