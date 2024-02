escuchar

Gina Carano inició una demanda laboral contra Disney y Lucasfilm por haberla despedido de la serie The Mandalorian en 2021, luego de que la actriz compartiera una publicación en redes sociales en la que comparó a los republicanos con los judíos durante el Holocausto. El propietario de la red social X (ex Twitter) se hará cargo de los gastos del juicio, según publicó Variety.

La demanda fue presentada ante un tribunal federal de California, alegando despido injustificado y discriminación, e incluso exige la reincorporación a su trabajo y reclama el pago de mas de 75 mil dólares en concepto de daños.

Otra novedad de la acción legal presentada por Carano es que el magnate Elon Musk está financiando la demanda, tras su promesa de pagar por las acciones legales emprendidas por personas que alegan discriminación por publicaciones en Twitter/X. Sin embargo, los posteos en cuestión se originaron en las historias de Instagram de la actriz.

I think I qualify. ☺️ https://t.co/t2MryUFLtS — Gina Carano 🕯 (@ginacarano) August 6, 2023

“Como señal del compromiso de X Corporation con la libertad de expresión, estamos orgullosos de brindar apoyo financiero para la demanda de Gina Carano, capacitándola para buscar la reivindicación de sus derechos de libertad de expresión en X y la capacidad de trabajar sin intimidación, acoso, o discriminación”, afirmó Joe Benarroch, jefe de operaciones comerciales de X, en un comunicado.

Carano interpretó a Cara Dune, una soldado rebelde convertida en mercenaria, durante las dos primeras temporadas de The Mandalorian, de Disney, hasta la polémica publicación en su cuenta de Instagram, en febrero de 2021, que originó el inmediato rechazo de sus seguidores y su posterior desvinculación de la serie. “Los judíos fueron golpeados en las calles, no por los soldados nazis sino por sus vecinos… Incluso por los niños. Debido a que la historia está editada, la mayoría de la gente hoy en día no se da cuenta de que, para llegar hasta el punto de en que los soldados nazis pudieran arrestar fácilmente a miles de judíos, el gobierno primero hizo que sus propios vecinos los odiaran, simplemente por ser judíos. ¿En qué se diferencia eso de odiar a alguien por sus opiniones políticas?, rezaba la controversial publicación.

El mismo día, en otro posteo, se burló de las personas que usaban barbijo y mascarilla durante la pandemia, algo que ya había hecho antes. Si bien los dos mensajes desaparecieron de sus cuentas rápidamente, el hashtag #FireGinaCarano (#DespidanAGinaCarano) ya había tomado a las redes por asalto.

Gia Carano en una escena de The Mandalorian Gentileza Disney

Ese mismo día, la productora Lucasfilm y la agencia que representaba a la artista, UTA -United Talent Agency-, se desvincularon. Sin embargo, UTA no aparece en la demanda actual. El caso alega que Disney tiene la culpa de que la antigua agencia de Carano abandonara a la actriz.

En su momento, la actriz también se negó a aceptar la derrota en las urnas de Donald Trump y apoyó la insurrección de los partidarios del expresidente estadounidense cuando tomaron el Capitolio. Anteriormente, miles de usuarios de X se habían manifestado en contra de que la actriz mantuviera su lugar en la serie cuando la intérprete, como una burla al lenguaje inclusivo, llenó el campo de “pronombre” en su perfil de la red social con un caricaturesco “beep/bop/boop” , que también decidió eliminar poco después.

La actual demanda hace referencia a pasadas publicaciones de los actores de Star Wars Pedro Pascal y Mark Hamill, en las que comparaban al presidente Donald Trump y sus seguidores con Adolf Hitler y los nazis, como actos de discriminación por parte de Disney, haciendo la vista gorda a las declaraciones de sus compañeros de reparto masculinos sin repercusiones económicas o profesionales. “Dejaron claro que solo una ortodoxia en pensamiento, discurso o acción era aceptable en su imperio, y que aquellos que se atrevían a cuestionar o no cumplían plenamente no serían tolerados”, remarca el escrito presentado en la Justicia, de acuerdo con lo informado por Variety.

LA NACION