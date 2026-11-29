El contenido audiovisual (argentino) del momento es, sin dudas, la miniserie de Netflix Gordon, basada en un libro de Marcelo Larraquy y creada por Pablo Trapero, con Trapero y Pablo Fendrik como directores de los episodios. Ha habido elogios a la puesta en escena, al guion, a la impecable actuación de Rodrigo de la Serna y Camila Peralta. También se ha discutido mucho sobre la precisión histórica, sobre todo porque, aun condenando los crímenes de la dictadura militar o el accionar de psicópatas sanguinarios como Aníbal Gordon, no disculpa -y en algunos casos, las muestra como lo que realmente fueron- a las organizaciones terroristas. Pero esta nota no es sobre eso sino sobre otra cosa: esa especie de fascinación que el audiovisual argentino y una parte de su público tienen por “los setenta”.

Empecemos saliendo del barrio y mirando el mundo. No hay país en el que el cine local no gire, en parte, alrededor de un nudo histórico, probablemente un trauma. El mejor ejemplo es Hollywood: el western gira alrededor del primer gran trauma estadounidense, la Guerra de Secesión (los cowboys y los forajidos solían ser gente que quedó a la deriva tras la derrota del Sur); y el cine y las series de los setenta y ochenta giraban alrededor de la derrota de Vietnam. El “veterano de Vietnam” era el cliché más repetido. Pero esto ha sucedido en todas partes: en China abundan las películas sobre la guerra con Japón en las décadas de 1930 y 1940; Francia tocó la Ocupación nazi como un elemento recurrente y España, la Guerra Civil y la vida bajo la dictadura de Franco. Las sociedades tienden a pensar de tanto en tanto en la piedra que no terminan de sacar de sus zapatos. Por cierto, en todos los casos hay un auge y una caída luego, y estos temas se repiten de acuerdo con el contexto presente. Solo cuando se nota un interés mayúsculo se hacen films o series al respecto. Ya saben: el cine es carísimo y es necesario saber, primero, si alguien va a requerir el contenido en cuestión. Después puede fracasar, pero se intenta apostar sobre seguro.

GF Default - Trailer Nacido el 4 de julio (1989) - Fuente: YouTube

¿Qué pasa con los años setenta y la Argentina? Decir la verdad sobre esa década que empezó el primero de enero de 1971 y terminó el 31 de diciembre de 1980 es complejo porque cualquier mirada amplia provoca la reacción fanática, crispada y a los gritos, de algún sector. Esto solo alcanza para describir los 70 como el gran trauma nacional, o por lo menos el más cercano. No es accidental que coincida con Vietnam: la violencia en la Argentina y la guerra en el Sudeste asiático correspondían a parte de ese ajedrez cruel que fue la Guerra Fría en su momento más álgido. Pero, la Argentina, encontró en esos años un nivel de violencia totalmente inédito, incluso si hablamos de un país en el que la aviación naval había bombardeado el centro mismo de Buenos Aires en hora pico para echar a Perón. La década del terrorismo en la Argentina representó eso mismo: el terror. Que la población no supiera, al salir a la calle, si podía ser “daño colateral” de algún enfrentamiento, de alguna bomba, de algún secuestro. El miedo era general y absoluto. En ese miedo aparece el trauma.

El fuego se convirtió en parte del escenario del horror de ese 16 de junio de 1955 Captura documental A 60 años del bombardeo a la Plaza de Mayo Canal Encuentro

Y el hecho de que casi todo sucediera a escondidas, fuera de la ley, bajo una apariencia aleatoria, implica también la necesidad de saber, de “ver” qué fue lo que sucedió. Las sociedades son conjuntos de personas y las personas -el cine lo sabe y lo explota- ejercen la curiosidad a veces hasta el voyerismo. Es lo que han sostenido siempre el policial y el cine de suspenso. El secretismo de los crímenes de los setenta, la intervención non sancta del Estado (y no solo bajo la dictadura), los personajes coloridos para bien y para mal, la espectacularidad de los crímenes, constituyen el elemento básico del entretenimiento: lo extraordinario. Mostrar lo que no se puede ver es la idea. Si Gordon funciona es porque se limita, con buenas armas cinematográficas, a contar sin tomar partido, a no ensuciar una buena historia de gente mala.

Gordon (Netflix). MARCOS LUDEVID 2025

También ocurre otra cosa bastante más triste. Los setenta, el accionar del terrorismo y los crímenes de la dictadura, fueron resueltos por la sociedad argentina a fines de los noventa. La justicia había llegado hasta donde pudo, las organizaciones de DDHH seguían buscando datos, los combatientes de otrora o se habían dedicado a otra cosa o a la política “normal”. Dimos vuelta la página. El tema aparecía en nuestras ficciones como un dato, no como una causa. Pero en los primeros años del siglo, por razones meramente partidarias, se reabrió una herida que estaba cicatrizando. Se olvidó que no existe la justicia completa, y que Mandela, para reconstruir Sudáfrica, tuvo que poner un límite a los ajustes de cuentas incluso con aquellos que lo tuvieron preso una eternidad. Reinstalado el tema desde una visión de la historia por lo menos parcial, la discusión volvió y aun persiste.

Y la industria cultural, especialmente la audiovisual, vuelve al tema porque considera (aunque, como veremos, no siempre es así) que si hay interés, hay público. Aunque el punto es ¿cuánto público quiere “revisar la historia” en el audiovisual? Porque más allá de que los 70 vuelvan de modo recurrente en los títulos de cine y series que aparecen en nuestro país, son muy pocos los que tienen éxito o generan conversación. ¿Quién recuerda, por ejemplo, que Prime lanzó una miniserie sobre ese gran libro de Tomás Eloy Martínez que es Santa Evita, que se relaciona absolutamente con esos “70”? El último film sobre hechos reales (relativamente) exitoso en la Argentina fue Belén, de Dolores Fonzi, que habla de años recientes. De hecho, el suceso real más “alejado” que generó cierto éxito fue 1985, que llegó a una candidatura al Oscar. Sí, relacionado con los setenta (el film, de paso, obvia el juicio paralelo al de las Juntas que llevó a la cárcel a las cúpulas terroristas y “disculpa” a Ítalo Luder), pero que miraba al hoy.

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Lo que nos lleva a pensar que la fascinación por los setenta es más propia de quienes realizan audiovisuales en la Argentina que del público, y que Gordon funciona por una gran realización (que incluye varios robos y operativos filmados con gran uso del plano secuencia: es decir una técnica inmersiva) y un personaje que, lejos de su modelo real, podría darse la mano con Hannibal Lecter; un monstruo libre en un universo de monstruos esclavos. Es más que probable que, sin el contexto histórico, trasladado a la pura ficción, Gordon también funcionaría igual para el gran público. Es mérito del cine, no del tema, y es más que probable que el trauma, más allá de lo que pueda pensarse, ya no exista.