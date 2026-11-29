“¿Qué habrá en ese mundo que viene después del mundo?”, se preguntan Gorillaz y Trueno hacia el final del show que la banda ofreció en el cierre de la primera jornada del Primavera Sound, cuando el rapero argentino volvió a compartir escenario con el grupo, para interpretar “The Manifesto”, una de las canciones de The Mountain, el último álbum del grupo. La pregunta condensa el espíritu del disco y de la gira que los trae a Buenos Aires, donde sus personajes animados se adentran en un viaje de introspección que los acerca a la cultura y la espiritualidad de la India para reflexionar sobre la vida, la muerte y lo que puede haber después de ella. En ese recorrido, Damon Albarn y Jamie Hewlett vuelven a hacer de ese universo de ficción una manera de explorar experiencias profundamente humanas.

Un universo que, desde sus comienzos, no dejó de expandirse y que parece no reconocer fronteras a la hora de incorporar nuevos sonidos, voces y tradiciones musicales. Trueno no fue el único invitado de la noche: Bizarrap se sumó a “Orange County” con una breve reversión en clave de cumbia que hizo estallar al público y la mexicana Luisa Almaguer aportó otra impronta a “Latin Simone”, con una voz cautivadora y una interpretación de matices dramáticos. En esa mezcla de procedencias y sonoridades se reconoce una de las principales marcas de identidad de la banda, que hizo del cruce de géneros y culturas su propio lenguaje.

Esa búsqueda también tuvo su correlato en el comienzo del show. Antes de que la banda desplegara el repertorio, los sonidos de la bansuri —la flauta de bambú característica de la música india— y la repetición casi hipnótica del mantra que da nombre al álbum marcaron la apertura. Esa atmósfera ceremoniosa fue dando paso a la ironía y el tono burlón de “The Happy Dictator”, donde el clima espiritual fue mutando a una energía un poco más encendida. Apenas terminó el tema, Damon lanzó con picardía un “¿Qué onda, guacho?”, que inmediatamente despertó la complicidad del público.

Trueno, Bizarrap y Luisa Almaguer participaron en el show de Gorillaz en el Primavera Sound Lucas Ignacio Mangi

Si algo demostró el setlist es que Gorillaz no necesita elegir entre pasado y presente. La banda encontró la manera de poner en diálogo distintas etapas de su discografía, desde los clásicos de Demon Days, Plastic Beach y su álbum debut hasta su nuevo material. En algunos de los temas anteriores, además, la influencia de la India que atraviesa su último trabajo también se hizo presente en arreglos instrumentales y matices que aportaron nuevos colores a canciones conocidas.

El recorrido por la discografía avanzó con ”Last Living Souls” y “Tomorrow Comes Today”, en la que el frontman tomó la melódica para recuperar uno de los sonidos más reconocibles de los primeros años de la banda. Después llegaron “19-2000” y “Rhinestone Eyes”, con su impronta funk y electrónica, que junto con la melodía inolvidable y pegadiza de “On Melancholy Hill” despertaron gran entusiasmo entre el público.

Sin embargo, el verdadero punto de encuentro entre la banda y el público apareció en Demon Days. A veinte años de su lanzamiento, el segundo álbum de Gorillaz conserva un lugar central en su repertorio y volvió a demostrar la vigencia de canciones que forman parte de la identidad del grupo. “DARE”, “Dirty Harry” - con la enérgica intervención del rapero Bootie Brown, que también apareció en “Stylo”- y “Feel Good Inc.”- con la participación de Posdnuos, integrante de De La Soul-, despertaron recuerdos y la euforia que causan los hits cuando suenan en vivo.

Trueno y Gorillaz ya habían compartido escenario en el Quilmes Rock en 2022, cuando interpretaron "Clint Eastwood" Lucas Ignacio Mangi

2-D, Murdoc, Noodle y Russel, los personajes animados de la banda cobraron vida a través de las pantallas, recuperando la estética de los videoclips que acompañaron al grupo a lo largo de su carrera. En algunos momentos, ese universo visual tuvo otra dimensión. Tanto en “Delirium” como en “The Manifesto”, las proyecciones incorporaron imágenes y voces de Mark Smith y Proof, dos artistas fallecidos que también participan del nuevo álbum. La decisión se relaciona con la idea que atraviesa The Mountain. Damon explicó que si iban a hablar de la muerte, necesitaban convocar a quienes, de alguna manera, sabían más sobre ella.

La dimensión política también tuvo su lugar en la puesta. Como se pudo ver en shows recientes, Damon apareció vestido con look guerrillero y un prendedor del Che Guevara, mientras que en otro momento levantó del público un abanico con los colores de la bandera LGBT. En el plano local, Trueno, por su parte, llevaba una remera con la frase “Pagando la deuda con cultura”.

El cierre llegó con “Clint Eastwood”, la canción que en 2001 presentó al mundo el universo de Gorillaz y que conserva intacta su capacidad de convocar al público. Después de recorrer distintas etapas de su historia y presentar las búsquedas de The Mountain, la banda eligió despedirse con uno de los temas que marcaron sus primeros pasos. Un regreso al punto de partida que volvió a demostrar la vigencia de un proyecto que sigue encontrando nuevas formas de expandirse.