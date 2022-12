Gran Hermano 2022: Juliana estalló contra la producción por su repentina salida de la casa

escuchar

Fueron cinco días los que Juliana disfrutó de su reingreso a la casa de Gran Hermano (Telefe). La participante había sido elegida por sus compañeros en el repechaje. El reencuentro con Maxi fue una luna de miel para ellos, pero duró muy poco tiempo por la repentina expulsión de la participante al determinarse que rompió la regla fundamental del reality: proporcionar información del exterior. La jugadora fue sorprendida por la determinación y debió abandonar la casa sin ni siquiera tomar sus pertenencias. A horas del hecho, habló en vivo y criticó duramente a la producción del ciclo.

“Me hubiese parecido lo correcto que hubiera una sanción previa de la cual nunca me enteré”, fueron las primeras palabras de Juliana en diálogo con Santiago del Moro en El Debate (Telefe). Al mismo tiempo, señaló que se encontraba en un estado de angustia pero con fuerzas para estar bien.

A continuación, expresó su queja por no ser informada de la sanción antes de la expulsión, la cual era conocida por el público tras el comunicado leído por Del Moro, pero ella no fue notificada. “No me lo informaron, me hubiese parecido lo más justo”, criticó frente al panel de analistas del juego.

Gran Hermano comunica la expulsión de Juliana

También juzgó la manera en la que debió dejar el juego: “Me pareció muy fuerte la forma en que me sacaron de la casa. Muy repentino. Y sin ni siquiera dejarme agarrar las cosas y demás. Me pareció poco cuidado, fue muy fuerte para mí que de un momento para el otro me saquen y de esa manera”.

En la misma línea señaló que ya fuera de la casa comprende que se trató de una medida más bien televisiva. A pesar de las críticas, se mostró agradecida por las vivencias que atravesó en el juego, donde destacó haberse enamorado y por ese mismo amor, ahora se siente culpable por el estado de tristeza que atraviesa Maxi, tras su expulsión y por su decisión de abandonar el juego.

LA NACION