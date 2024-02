escuchar

A partir del domingo 25 de febrero, Gran Hermano (Telefe) comenzará una nueva etapa del juego con el reingreso de exparticipantes al reality. Será una situación que incidirá en la dinámica ya que los ingresantes tendrán información del afuera. La votación de público determinará quienes podrán volver a convivir en la casa más famosa.

El domingo 25 de febrero reingresarán jugadores a la casa de GH (Captura video)

Hernán, Axel, Williams, Isabel, Catalina, Florencia, Denisse, Alan, Sabrina, Joel y Lucía quieren volver a la casa de Gran Hermano, y el mismo voto que los dejó fuera de juego será el que determinará quiénes de ellos podrá reingresa. El método que tiene el público para la elección del jugador que desee que vuelva a la convivencia es a través de un mensaje de texto enviando GH al 9009 . Allí se guiará para elegir a su candidato.

También, mediante el escaneo del código QR que aparece en pantalla en Telefe, se puede acceder a la votación. Quienes votan participan por un sorteo de cinco millones de pesos. Estos dos métodos son los únicos para votar. Los resultados se sabrán el próximo domingo.

La votación es a través de mensaje de texto o código QR (Captura pantalla)

Por el momento, se desconoce el número de participantes que volverán al juego. Santiago del Moro adelantó en su cuenta de Instagram que podrían ser dos o tres. Desde el domingo 18 de febrero, los aspirantes comenzaron sus campañas -en televisión y redes sociales- para acaparar votos. Carla no participa de este proceso, debido a que abandonó el juego por decisión propia. Sin embargo, ellos no serán los únicos que se sumarán, ya que nuevos jugadores se unirán al reality, pero aún no hay fecha oficial sobre estas incorporaciones.

Así las cosas, y debido a esta nueva dinámica que se aplicará, esta semana no hubo nominaciones, por lo tanto, no habrá eliminación de un jugador, como ocurre cada siete días. Será todo una gran sorpresa, ya que los jugadores desconocen que ingresarán participantes.