escuchar

La casa de Gran Hermano está al rojo vivo. Con alianzas, enemistades, clima de mucha tensión y eliminaciones, el programa de Telefe conducido por Santiago del Moro atravesará esta semana la instancia del repechaje.

¿En qué consiste? Los concursantes eliminados durante el transcurso del mismo tendrán la posibilidad de volver a ingresar. ¿De qué manera? A través del voto del público.

El anuncio se hizo oficial el día domingo cuando Del Moro aguardaba la salida de Lucía, la última eliminada, quien participará del repechaje. Ante la mirada de los participantes que abandonaron la casa, el reconocido conductor deslizó: “Fíjense lo que hacen ustedes para poder volver durante toda esta semana. Les deseo lo mejor”, expresó.

Los participantes de Gran Hermano que participarán en el repechaje Captura de TV

Con el escenario presentado, el voto en esta ocasión será positivo. “La campaña empieza ahora. Es el nombre al 9009″, aclaró Del Moro, quien motivó a los 11 eliminados a agudizar el ingenio y a elaborar campañas en sus redes sociales para que el público los acompañe en este momento crucial.

Por otra parte, aún no se sabe con certeza cuántos participantes ingresarán a la casa. “Muchos me preguntan por el repechaje. Entrarán seguramente 2 exs, a lo sumo 3, no más. El resto son todos nuevos jugadores”, deslizó el presentador televisivo en su cuenta de Instagram.

Quienes son los 11 jugadores que competirán en el repechaje

1. Hernán Ontivero

Hernán Ontivero Fotos Prensa Telefe

El cordobés fue el primer eliminado de la casa a manos de Juliana “Furia” Scaglione. Su estadía solo duró cinco días, por ende su imagen deberá ser reconstruida para que el público decida su regreso.

2. Axel Klekaylo

Axel Klekaylo, uno de los participantes que estará en el repechaje

Oriundo de Misiones dejó un paso sin pena ni gloria por la casa. Como el resto de los participantes, comenzó la campaña en sus redes sociales con la misión de reingresar a Gran Hermano.

3. Williams López

Williams López

Reconocido por sus compañeros como “El Paisa”, el joven fue el tercer eliminado del reality. En su corta estadía protagonizó una pelea con Juliana “Furia” Scaglione que le terminó jugando en contra y lo llevó a ser votado por el público para su eliminación.

4. Isabel De Negri

Isabel De Negri

Fue una de las participantes más controversiales del juego. Su carácter y manera de ser provocó algunos quiebres en la casa. Dentro de la casa cosechó las amistades de Lisandro Navarro y Martin Ku, quienes pidieron públicamente por su ingreso en el repechaje.

5. Catalina Gorostidi

Catalina Gorostidi

Integrante del grupo “Las Furiosas”. Su amistad inquebrantable con Juliana Scaglione la depositó en un lugar de mucha exposición. Es una de las grandes candidatas para regresar por el voto de la gente.

6. Florencia Cabrera

Florencia Cabrera Prensa Telefe

Eliminada en un mano a mano con Agostina Spinelli, la participante comenzó con su campaña para volver a ingresar a la casa de Gran Hermano. Dentro del reality se despegó del grupo de “Las Furiosas” y generó cierta discordia por parte de sus compañeros.

7. Denisse González

Denisse González

La blonda protagonizó un romance con Bautista Mascia y su imagen quedó desdibujada a raíz del desgano que mostró en su estadía. Aliada con Catalina fuera de la casa, comenzó la campaña en las redes sociales para acaparar el voto del público.

8. Sabrina Cortez

Sabrina Cortez Captura de video

La mendocina estuvo en la mira de los televidentes por su relación con Alan Simone y la ruptura con su novio Brian Fernández, con quien mantuvo ocho años de relación. Su repercusión fue tal que hasta Sergio Agüero le dedicó unos minutos de su stream para pedir su eliminación.

9. Alan Simone

Alan Simone adrian diaz bernini

Fue uno de los pocos participantes que no recibió votos de sus compañeros en las galas de nominación. A pesar de ello, estuvo en la mira por sus frases subidas de tono y la exposición que le generó estar con Sabrina Cortez.

10. Joel Ojeda

Joel Ojeda

Cambió su estrategia a medida que pasaron los días y se convirtió en uno de los participantes con más imagen positiva dentro de la casa. Su carácter lo llevó a chocar en varias ocasiones con Lisandro Navarro y así elevar su exposición.

11. Lucia Maidana

Lucía Maidana

Con una fuerte historia de vida, la salteña fue la última eliminada. Integró el grupo de las “Superpoderosas” con Rosina Beltrán y Zoe Bogach.