Gran Hermano: Diego Leonardi habló sobre Marianela Mirra y la espontánea que le hizo hace 15 años

escuchar

Pasaron 15 años desde aquella memorable espontánea, que conforma un momento icónico en la historia de los realities y, puntualmente, en Gran Hermano. Marianela Mirra “traicionó” a Diego Leonardi con una estrategia que lo dejó fuera de juego, en un quinto puesto, mientras que ella -más tarde- se consagró campeona. Se trata de un hecho que aún es recordado por la audiencia. El propio jugador perjudicado habló sobre la relación actual con su excompañera.

En 2007, Diego Leonardi cambió su vida por completo al ingresar a Gran Hermano, en búsqueda de una nueva oportunidad tras cumplir una condena de cinco años de prisión por robo a mano armada. Y lo consiguió. La popularidad que ganó al contar su historia de vida y la necesidad de querer algo mejor para él lo perfilaron como el ganador del reality. Sin embargo, su camino hacia el éxito quedó trunco al recibir la nominación espontánea que lo llevó a placa y posterior eliminación.

Marianela le hizo la espontánea a Diego

Pero este momento no es recordado por el hecho de la eliminación de uno de los jugadores más queridos, sino porque esa definición se llegó luego que su dupla de juego, Marianela Mirra, lo haya “traicionado” para ella llegar a la semifinal. Fue quien utilizó el recurso de la espontánea para asegurarse de que su amigo llegara a la nominación. La estrategia marcó un hito en el juego y en la historia del reality.

Con el inicio de la nueva emisión de Gran Hermano (Telefe), se habla nuevamente de las estrategias de juego y el propio Diego Leonardi recordó aquella relación de amistad que nació en la TV y que generó controversias afuera. Contrario a la creencia popular, el ahora analista del juego indicó que tiene buenos sentimientos hacia ella.

Diego recordó su relación con Marianela y la "espontánea" que lo dejó fuera del juego

“Siento amor. Es una genia”, afirmó en un recienta entrevista en Es por ahí (América) y pasó por alto las críticas que ella le hizo recientemente, tras tener una ida y vuelta en redes sociales. “Marianela fue la mejor jugadora mundial, no hubo nadie mejor que ella. No se mostró hasta último momento, durante cuatro meses de programa la mina se la bancó”, señaló sin escatimar elogios para quien fuera su compañera de juego y convivencia.

Diego Leonardi habló sobre su experiencia en Gran Hermano

El exparticipante, a la distancia de lo que fue su gran explosión de fama, analizó su recorrido a partir de dejar de ser una persona desconocida. “La exposición me perjudicó porque yo soy un tipo muy común, muy simple. No estuve preso por chorro, estuve por pe... Al haber atravesado todo eso en mi vida y después encontrarme que de un día para otro me conocía todo el mundo y sabían mi historia, por un lado me abrió puertas. Yo ya no tuve que esconderme más de lo que era el delincuente, lo que me había pasado o por mis tatuajes”, expresó.

Diego habló sobre su paso por Gran Hermano

En la misma línea señaló que la exposición, por momento, la disfrutó, pero luego sus teléfonos dejaron de sonar, lo que fue un duro golpe de realidad. En ese entonces, señaló que cometió algunos errores que hoy distingue. Ahora, volvió a los medios al oficiar como analista del juego de esta nueva emisión.

LA NACION