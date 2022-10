La mirada pícara de Rodolfo Barili ante una escena inesperada de Gran Hermano

escuchar

Gran Hermano (Telefe) se convirtió en el centro de atención de los televidentes, que buscan saber qué es lo que ocurre en la casa más famosa del mundo. Estrategias, juegos y traiciones son los ejes principales que se comienzan a ver en el juego, en el que se busca la permanencia en la convivencia. La promesa de una transmisión de 24 hs llama la atención de la audiencia, esto permite saber sin anticipación lo que sucede y este aspecto le jugó una mala pasada a Rodolfo Barili al frente Telefe Noticias (Telefe), que no pudo disimular su estupor al ver las partes íntimas de una participante.

Telefe tiene la exclusividad de los contenidos de Gran Hermano - al ser la empresa productora del programa de formato internacional- lo que le permite realizar ciclos de debate y análisis del reality, como así también el acceso a las cámaras en vivo. Cada programa del canal hace una cobertura sobre lo que sucede dentro de la casa y en algunos de ellos se “espía” en directo a los participantes. Este fue el caso de Telefe Noticias, que el viernes por la noche mostraron la previa a la fiesta de disfraces que iban a tener los jugadores y lejos de ser una cobertura más, se volvió viral en Twitter.

“La cara de Barili”, destacó el usuario de Twitter @fabipa90 al compartir el video del momento que se transmitió en vivo durante el noticiero nocturno del canal de las pelotas. En las imágenes se puede observar el instante en el que las participantes de GH 2022 estaban en plena preparación de sus looks para la fiesta de Halloween, realizada el viernes por la noche.

Puntualmente, en ese instante de transmisión en vivo llamó la atención Julieta Poggio, que sin estupor se quitó el vestido para colocarse el disfraz. El detalle es que no tenía ropa interior superior, por lo que su pecho quedó totalmente al descubierto y las cámaras tomaron el momento exacto. Al tratarse de un programa en vivo, no se hizo la censura que usualmente se realiza, ante el horario de protección al menor - que rige hasta las 22-, para no mostrar las partes íntimas de una persona.

La escena duró apenas algunos segundos al aire, pero fue Rodolfo Barili quien también llamó la atención, debido al gesto en su rostro una vez que las cámaras lo mostraron, posteriormente a las imágenes de Julieta. Entre el estupor y el sostener seriedad, el periodista no hizo mención a lo ocurrido con palabras, pero su rostro fue suficiente para transmitir su reacción ante el desnudo imprevisto.

Rápidamente, la secuencia se viralizó en Twitter, donde muchos se rieron la de incomodidad del periodista, mientras otros tantos refirieron a la necesidad de no replicar estos momentos para cuidar la imagen de la joven involucrada. Este aspecto generó un gran debate entre los usuarios, debido a que fue ella misma quien realizó la acción, aún a sabiendas de que es filmada constantemente, como parte del ciclo.

