LAM fue al colegio donde trabaja Martina de Gran Hermano para investigar las denuncias y casi terminan presos

A poco más de una semana del estreno de Gran Hermano (Telefe) se empiezan a conocer distintas historias alrededor de los participantes de esta edición. Algunos de ellos fueron Thiago Medina, Walter Santiago “Alfa” y esta semana se profundizó en la vida de Martina Stewart, quien quedó nominada para la gala del domingo tras hacer complot con los “monitos”. Los encargados de dar a luz las denuncias en redes sociales por maltratos fueron los periodistas de LAM (América), quienes se acercaron al Instituto Santa Ana y tuvieron que darles explicaciones a la policía.

“Buenas tardes, ahora sí estamos grabando, queríamos ver si la directora o las autoridades nos podían atender”, señaló el cronista de LAM, Alejandro Castelo, que se acercó al establecimiento educativo privado en el que Martina dio clases como profesora de educación física. Sin embargo, los trabajadores del lugar no quisieron atender al periodista y llamaron a la policía.

LAM fue al colegio donde trabaja Martina de Gran Hermano

Según el programa, algunos testigos del accionar de Martina se acercaron al móvil cuando notaron su presencia y en una cámara oculta, escucharon los testimonios de algunas alumnas (mayores de edad) que afirmaron el accionar de la participante.

El cronista preguntó si era verdad los rumores sobre el maltrato de Martina a sus alumnos. “Sí, es todo real”, contestó una alumna y agregó: “Hubo unas chicas que le hablaron de este tema (a Nahir, profesora del colegio) y ella como que empezó a decir que no, que era mentira, que no era verdad lo que estaba pasando, que no le den bola a los medios”.

“Pero es todo verdad. Todo lo que dicen en la televisión ustedes es real. Es una maltratadora esa mina”, indicó una de las voces y finalizó: “Nosotras no lo presenciamos, pero desde nuestro salón escuchábamos cómo le gritaba a las pibas (...) Cuando bajamos al recreo, vemos a la profesora con los nenes gritándoles. No los insulta, pero los trata muy mal”.

Ante la presencia de las cámaras, las autoridades del lugar llamaron a la policía y Castelo tuvo que dar explicaciones del trabajo que estaban haciendo. “Llamaron de la escuela y dijeron que ustedes eran de la televisión”, indició el oficial, quien les pidió una identificación.

“Del colegio llamaron a la policía, obviamente levantamos la cámara y estábamos charlando con gente del colegio, del nivel terciario, que eran mayores y todos nos ratifican que hubo muchas quejas hacia Martina”, indicó el periodista en el cierre del móvil, luego de que el móvil de la policía se retirara.

La madre de Martina habló de las denuncias en redes sociales

Este miércoles, Pamela, madre de Martina, salió a defender a su hija en A la Barbarossa (Telefe) y señaló que la joven comenzó a desarrollarse en agosto del año pasado, pero que “nunca tuvo una queja”. “Sí a lo mejor en las formas, a lo mejor levanta la voz. Uno, cuando está en el patio, levanta la voz, pero se dijeron un montón de cosas que no son ciertas”, manifestó. Hasta el momento no se registraron denuncias penales hacia la participante de Gran Hermano, quien este domingo estará en placa para saber si continúa, o no, en el reality.

Pamela, madre de Martina, salió a defenderla en A la Barbarossa (Telefe)

El programa se comunicó vía redes sociales y desde el establecimiento aseguraron que van a emitir un comunicado al respecto. “Esta profesora no forma parte de la institución desde hace varios meses antes de su entrada al reality show. Cuando surgieron las inquietudes en cuanto a su manejo con los alumnos, se inició un riguroso proceso de investigación interna (del cual tenemos dos actas y el registro de inspección del caso del Ministerio de Educación) que arrojó pruebas fehacientes de que ningún alumno fue maltratado, ni llamado peyorativamente, como inicialmente indicaban las acusaciones”, respondieron.

