“No discuto los éxitos”: Mirtha Legrand habló de Gran Hermano, de la pelea por el rating y de su posible regreso a la TV

escuchar

Mirtha Legrand volvió a los veranos marplatenses, como era su costumbre en tiempos de prepandemia, y su figura se convirtió en una de las más buscadas por el público y la prensa. Esta vez sin sus clásicos almuerzos desde la costa, la emblemática conductora dedica sus días a descansar y a disfrutar de las distintas ofertas teatrales. Luego de ver El Divorcio, la propuesta en la que se lucen Luciano Castro, Carla Conte, Pablo Rago y Natalie Pérez, la Chiqui habló con los medios sobre el éxito de Gran Hermano, el presente de la televisión argentina y su posible regreso a la pantalla de eltrece .

Muy atenta con los periodistas que la esperaban a la salida del teatro, Mirtha respondió cada una de las preguntas que le hicieron. Luego de catalogar la función como “maravillosa”, el cronista de Intrusos en el espectáculo Gonzalo Vázquez le consultó cómo va a ser su 2023 y si planea volver a la televisión. “No lo sé todavía”. “¿Vuelve a eltrece?”, insistió el periodista. “Sí, sí”, reveló, con un sutil movimiento de cabeza.

Mirtha Legrand se encuentra actualmente de Mar del Plata Gerardo Viercovich

“Mirtha, ¿qué opina de los números de la televisión, de lo que está pasando con telefe, con eltrece?”, fue la consulta que siguió. “Es preocupante realmente”, describió, y si bien confesó que no ve Gran Hermano, el gran éxito del verano, se mostró respetuosa con las elecciones de los espectadores. “ No lo veo pero sé que a la gente le gusta mucho. Yo no discuto los éxitos ”, exclamó, categórica.

En relación a cómo se prepara laboralmente de cara al 2023, en tiempos en donde el rating de la televisión no repunta, Legrand se despegó de la dura situación con una referencia sobre su temporada 2022. “ Yo estuve muy bien mientras estuve. Hice catorce programas y me fue muy bien por suerte ”, destacó.

Por último, cuando le preguntaron por la partida tanto de Diego Leuco como del Bebe Contepomi de eltrece, Mirtha zanjó la polémica con una frase contundente: “Tendrán mejores ofertas”, cerró.

El fin de una temporada que arrancó tarde

El sábado 17 de diciembre, Legrand cerró su año televisivo en un programa distinto. Luego de un desembarco tardío en la pantalla de eltrece, la diva de los almuerzos eligió despedir el 2022 con una reversión de su famoso ciclo: La noche de Mirtha y Juana. Entre guiños y con mucha complicidad, abuela y nieta se dispusieron a disfrutar una vez más de una mesa compartida.

Mirtha Legrand y Juana Viale, juntas: la llamativa coincidencia en el look y la predicción de la diva para la final del Mundial.

Sobre el final del programa, y luego de los anuncios de rigor, Mirtha se tomó unos minutos para hacer un balance y despedirse del público y no pudo evitar emocionarse. “Juanita, ¿te gustó hacer televisión?”, le preguntó a su nieta. “Sí, me gustó mucho. Estoy muy agradecida por la oportunidad”, respondió Juana, y Mirtha aprovechó para hablar del 2023. “¿Seguimos el año que viene?”, disparó. “Yo no lo sé, ¿vos seguís?”, le siguió el juego su nieta. “No lo sé tampoco”, explicó entonces la Chiqui con una risa nerviosa. “Yo pienso que sí”.

Luego de dedicarle unas palabras de agradecimiento a cada uno de sus invitados, la diva de los almuerzos cerró la noche muy emocionada. “ Señores, yo agradezco muchísimo. No sé si vuelvo también. Yo espero que sí. Estamos en la duda, pero creo que sí. Y quiero decirles que me ha hecho mucho bien estos 14 programas que he hecho, que la pandemia me dejó muy mal y agradecer al público el cariño que me ha demostrado ”, dijo, y se le quebró la voz. “Tanto amor, tanto cariño”, agregó en medio de un sollozo y de la ovación de todos los presentes.

Mirtha Legrand y Juana Viale, listas para enfrentar dos desafíos muy diferentes

“Donde voy la gente me aplaude, me ama. Yo no sé si después de tantos años de trabajo estoy recogiendo tanto amor, tanto cariño”, reflexionó, y Juana intentó levantarle el ánimo con un chiste: “No sé lo que habrás hecho, abuela”, expresó sin soltarle la mano.

El sábado 17 de septiembre, Mirtha Legrand regresó a la TV tras dos años y medio de ausencia por la pandemia de coronavirus. Si bien la diva estuvo al frente de algunos programas especiales, retornó a la continuidad en pantalla con La noche de Mirtha y tuvo en su mesa a figuras del mundo de la política, la cultura, el deporte y el espectáculo. El envío se realizó en un nuevo estudio ubicado en Martínez y con una escenografía de 360 grados.

LA NACION

Temas Mirtha Legrand