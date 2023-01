Alexis de Gran Hermano: por qué la rivalidad con un participante lo dejó afuera de la casa y el modo en que Coti cambió su vida

escuchar

Amado y odiado por partes (casi) iguales, Alexis era uno de los jugadores más relevantes del actual Gran Hermano. Pareja y socio en juego de Coti, utilizó una serie de estrategias que no llegaron a buen puerto y, de ese modo, fue expulsado por el público durante la última gala de eliminación .

En una entrevista con LA NACIÓN, el “Conejo” habló sobre su manera de ver la casa, su vínculo con Coti y la guerra abierta contra Alfa que lo dejó fuera de juego.

Alexis, en su salida de la casa Prensa Telefe

-¿Te sorprendió el resultado de la placa contra Ariel, un jugador que parecía mucho menos fuerte que vos?

-La última lectura que tengo del juego, y me doy cuenta tarde, es que la gente vota más por corazón que por juego. No hubo empatía con el juego, y por eso eligieron a Ariel. Él es alguien que está solo, que sufre el rechazo de la casa, y creo que por eso decidieron apañarlo.

-Ariel es un jugador al que cuesta leer, ¿cómo lo perciben desde el adentro?

-Me acuerdo que durante los primeros días en los que entró, Ariel me dio a entender que la gente resguarda al más débil. Entonces creo que buscó ese papel, buscó aislarse y quedarse solo para que la gente lo apañe. Y dicho y hecho, porque cayó en dos placas, y sigue manteniéndose dentro de la casa. Yo lo veo más como un personaje, y no como verdaderamente es él.

-¿Quién considerás que tiene chances de irse este domingo?

-Muy posiblemente veo una placa con Thiago, que adentro de la casa dejaría a todos con la boca abierta. También puede caer Daniela, o a Camila, a ella la veo fija en placa.

-¿Por qué hacés esta diferencia del público que vota desde el corazón por sobre la estrategia? ¿Pensás que la gente vota a quien le cae bien, por sobre quienes enriquecen el juego?

-Sí, porque sino nunca se hubiese ido Coti. Más allá de que yo tengo una relación especial con ella, si el público votara por juego, en la forma en la que estábamos jugando y cómo nos desenvolvimos en nuestras estrategias, creo que a ella la hubiesen bancado, pero no fue as í. Sin embargo, toda la gente del entorno de Gran Hermano nos felicita por el juego que hicimos.

-Desde la estrategia y desde lo emocional, ¿cómo te impactó la salida de Coti?

-No te voy a mentir, sentimentalmente los primeros dos días me destruyeron. Pero, por otro lado, creí que nos íbamos a hacer más fuertes, en el sentido que ella iba a trabajar desde afuera y yo desde adentro. En mi cabeza pensaba que la gente estaba apostaba por el lado del juego, pero cuando pasó lo de Coti presentí que eso estaba cambiando, que el público votaba más desde el corazón, que querían ver bienestar en la casa. Y la verdad es que en esa instancia, ya era tarde para cambiar mi juego.

-Y esos días en los que te quedaste solo, ¿cómo rearmaste tu estrategia?

-La idea era jugar con Maxi, más allá de que él se guiaba mucho por los sentimientos y lo tenía en la mira a Alfa. Yo había leído el juego de Romina, y sabía que iba a ir por Nacho, y que Thiago iba a ir por Camila. De ganar el liderazgo, también quería ver la situación con Julieta y Agustín, y dejar a los que nosotros calculábamos que eran los más grandes dentro de la casa.

-¿Cómo está hoy el vínculo con Coti? Ella estaba muy ilusionada de reencontrarse con vos cuando estuvieras afuera de la casa…

-Ahora estamos un poco distanciados, ya que tengo por delante una semana bastante movidita, pero estamos hablando por teléfono las 24 horas. Sin ninguna duda es un vínculo que va a seguir. Una de las cosas que me sorprendió, es que yo soy medio medio frío, pero adentro de la casa me encontré con esta persona que me permitió descubrirme de otra forma. Y hoy elijo darle un lugar a esa parte de mí, porque gracias a Dios me crucé con alguien como Coti, que hizo que abriera mi corazón.

-¿Cómo era tu vida antes, y cómo esperás que sea ahora después de Gran Hermano?

-Laboralmente va a ser todo nuevo. Yo vengo de una familia que trabajó toda la vida en su negocio, así que ahora quiero enfrentar todo con mucha tranquilidad. Desde lo emocional, quiero darle un lugar a esa parte de mí que no conocía. Yo tuve relaciones en el pasado, pero nunca me había pasado algo tan fuerte en tan poco tiempo, y no tengo ninguna duda que quiero que eso siga.

-¿Por qué pensás que Alfa sigue teniendo tanto apoyo afuera?

-¡Esa es la pregunta del millón! (risas). Es algo que no entiendo, si la gente vota desde el corazón, por la forma en la que es Alfa, ya no debería estar más. Te doy un ejemplo, él nunca hacía las pruebas grupales, pero como ayer había plata de por medio, se quedó más de doce horas parado. También está el tema con Ariel y como le hace bullying, eso es algo que se ve mucho en el día a día. Espero que la gente ya no banque eso, porque sería un mal mensaje para la sociedad.

-Vos tuviste varios cruces con Alfa, incluso hubo uno muy fuerte. ¿Te arrepentís de haberlo pinchado tanto?

-Yo notaba que él estaba creciendo. Y te digo la verdad, hay cosas que todavía no volví a ver, pero no me arrepiento de haberlo encarado, de haberle discutido y de decirle lo que pensaba con respecto a la forma en la que se desenvolvía con otras personas. Vos podés tener un juego sucio o limpio, pero no por eso podés meterte con la integridad de la gente o hacer bullying. Una de las cosas que más me molesta es la soberbia, creerse más que otros, y una vez en el confesionario dije que esa fue una de las cosas que me molestó. Yo tengo mucha paciencia, pero con él ya había estallado. Y más adelante, cuando vi que la gente lo bancaba, dije “bueno, yo llego hasta acá. Ahora me alejo, no me hago más mala sangre, y que el público decida”. Y me parece que el público de Alfa estaba esperando que yo cayera en placa para votarme, esa fue una de las cosas que me sacó de la casa.

