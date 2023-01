Gran Hermano: el llanto desconsolado de Julieta Poggio que llevó a Alfa a intervenir

escuchar

Con algunos participantes de Gran Hermano (Telefe) llevan casi tres meses de aislamiento y en la casa se respira un clima especial. Las reglas del juego comienzan a pesar más en los concursantes de cara al final del juego. En las últimas horas, fue Julieta quien generó gran preocupación dentro y fuera del reality, al manifestar un estado de angustia que la llevó a no querer salir de la cama. Alfa, intentó ayudarla prestándole su oído para que se desahogue y la influencer rompió en llanto.

“Trajimos un montón de chocolates, caramelos, gomitas y chocolinas. Dale vestite, dale”, le dijo Alfa a Julieta al ingresar en su habitación. Tras estas palabras, amagó a levantarla de la cama, pero fue allí cuando la joven tomó el envión para abrazar a su compañero y se largó a llorar. Preocupado, el hombre indagó reiteradas veces sobre cuál era el motivo que la tenía tan angustiada, pero no obtuvo ninguna respuesta.

Julieta tuvo una desgarradora charla con Alfa (Captura video)

Un tanto más calmada, Julieta indicó que atravesaba por un duro momento que no podía revelar por la presencia de las cámaras, lo cual generó aún más intriga en su compañero que intentaba conocer al menos la gravedad del asunto. Firme en su postura, la joven no habló más y le dijo que lo charlaría con la psicóloga. “Yo lo único que puedo hacer es ayudarte. Yo te quiero. Te adoro como si fueras una hija”, aseguró el hombre, mientras le acariciaba el cabello y tomaba su mano con fuerza, para acompañarla en esta crisis.

Acto seguido, Alfa reiteró: “Yo no soy tu papá, pero si necesitás hablar conmigo, yo tengo una hija, yo la crié. Mi hija para mí es una princesa, yo siempre hice lo mejor para ella. Aunque yo no sea tu papá y no tenga ningún lazo con vos, si vos necesitás alguien que te escuche, yo te puedo entender. No desmerezco a nadie, pero los demás son más chicos, yo te puedo entender”. Estas palabras fueron de gran ayuda para la joven, que a pesar de seguir angustiada, se levantó de la cama y siguió los pasos de sus compañeros. Antes de esta charla, Julieta habló con Romina y le expresó cuánto necesitaba a su mamá, lo que podría haber sido el motivo por el cual se mostró tan triste, aunque la duda creció cuando indicó que no podía contar lo que le sucedía delante de las cámaras.

