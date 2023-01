¿Infidelidad en Gran Hermano? El mensaje del novio de Julieta ante los rumores de romance con Marcos

escuchar

Julieta Poggio, una de las participantes más queridas de Gran Hermano 2022, cumple 21 años este lunes. A pesar de encontrarse separado de ella a causa de las estrictas normas del reality de Telefe, el novio de la modelo y actriz, Lucca Bardelli, le escribió un emotivo mensaje en las redes por su cumpleaños.

De este modo, el joven reafirmó en forma contundente su amor por la apodada ‘Disney’, aun cuando siempre están presentes los rumores de que, dentro de la casa, podría existir un aura de romance entre Juli y Marcos.

“Feliz cumple al amor de mi vida. Sé que no estás viendo esto, pero para el día en que lo veas sabé que te amo con todo mi corazón y estoy acá y siempre voy a estar para vos”, arrancó su mensaje Bardelli en un posteo en su cuenta de Instagram que acompañó con varias fotos en la que él está acompañado por la participante de Gran Hermano.

El posteo de Lucca Bardelli para dedicarle un feliz cumpleaños a su novia, Julieta Poggio, una de las participantes más queridas de Gran Hermano Ig / @luccabardelli

“Gracias por el amor que me das”, dice otro fragmento del romántico mensaje del novio de Juli, que luego, en otro tramo del texto, asevera: “No podría poner en palabras lo que te extraño en este momento, pero me pone feliz que estés cumpliendo tus sueños y sé que estás en el lugar correcto, en el que la vida te puso por lo auténtica, y me deja tranquilo saber que estás disfrutando”.

“Hoy es un cumple separados, pero nuestros corazones están más juntos que nunca”, escribió el joven en el remate de su mensaje. De este modo queda claro que Lucca no le da la menor cabida a los comentarios, malintencionados o no, que vinculan a su novia cumpleañera con el salteño Marcos, uno de los habitantes más carismáticos de la casa más famosa del país.

Casi desde el comienzo de Gran Hermano se rumorea que pasa algo entre Marcos y Julieta pero Lucca Bardelli, novio de esta última, hace caso omiso a las habladurías

Y para rubricar el amor que se tienen Julieta y Lucca, desde la cuenta oficial de la participante respondió al posteo del joven con una andanada de corazones rojos.

