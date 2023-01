Gran Hermano: Maxi escuchó a La Tora, Romina, Julieta y Alfa cuando hablaban sobre de él y los enfrentó

escuchar

En medio de una inminente gala de eliminación y con cada vez menos participantes en la casa de Gran Hermano (Telefe), ninguno de los hermanitos se quiere quedar afuera de nada. Tal es así que Maximiliano Giudici atrapó in fraganti a sus compañeros mientras hablaban mal de él. Walter “Alfa” Santiago, Lucila Villar “La Tora”, Romina Uhrig y Julieta Poggio, quedaron expuestas ante los señalamientos del cordobés.

A la hora de preparar la cena, la curiosidad de Alfa por saber quiénes eran los preferidos de Maxi para llegar a la final, escaló a un cierto nivel que contagió al resto de las presentes: “Poneme en órbita: ¿quién dijo qué y cuándo?”, comenzó. Fue allí cuando Julieta comentó: “Dijo de otras personas que iban a llegar lejos”. En ese instante La Tora interrumpió y corrigió a la actriz: “No, la primera semana dijo eso. Nosotros cuando arrancamos, él me preguntó quién sí y quién no”.

Maxi pasó un difícil momento en Gran Hermano: su novia Juliana volvió a la casa en el repechaje, pero fue sancionada y debió abandonarla nuevamente captura de video

En tanto, La Tora agregó: “Después te dijo: ‘hoy en día…’”. En ese momento Maxi, quien estaba en el jardín junto a Agustín y Ariel, ingresó a la cocina y se acercó a sus compañeros mientras gritaba: “Como la quieren hacer… Tengo un oído tan afilado… Uno no puede decir las cosas porque se las toman a mal”. Una vez que tomó asiento, el cordobés explicó: “Lo que dije es que las sensaciones cuando llegamos eran quiénes podían llegar a la final. Era esa sensación”.

“No lo dije mal, me lo dije riendo, pero no lo dije mal”, respondió Julieta mientras el resto cambió la conversación de inmediato. Alfa elogió su comida y La Tora se fue de la cocina. En cuanto a Maxi, el cordobés terminó de explicar su punto de vista al tiempo que ya nadie lo escuchó. Por otro lado, los fans de Gran Hermano salieron a respaldarlo mediante las redes sociales con comentarios a favor de su frontalidad: “Cada día más protagonista el pelado”; “¿Julieta no era que iba de frente?”; “Pobre pelado, lo van a nominar todos la semana que viene” y “Julieta siempre hablando por atrás”.

