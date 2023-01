Gran Hermano: habló el papá de La Tora tras el desgarrador relato de abuso de su hija

escuchar

“A los 9 años sufrí un abuso intrafamiliar. No lo conté hasta que tuve 24 años para proteger a mi familia y porque me sentía culpable por lo que me había pasado”, fue el escalofriante relato que La Tora compartió durante un desafío de preguntas y respuestas frente a sus compañeros de Gran Hermano (Telefe).

En medio de un desgarrador llanto, fue escuchada por los jugadores que no dudaron en brindarle cálidos abrazos, en símbolo de apoyo. Sus palabras emocionaron a la audiencia ahora su padre, Jorge Villar, habló al respecto.

La participante de GH indicó que cargó con un dolor muy grande durante largos años, en los que vivió “una etapa oscura”, relacionado con las relaciones amorosas, sexuales y vinculación con consumo de sustancias. En cuanto a esta relevación, fue su padre Jorge Villar quien en diálogo con Georgina Barbarossa en A la Barbarossa (Telefe) contó su visión de lo sucedido.

“Esto sucedió en 2013, cuando me fui a vivir a Tucumán, por trabajo. La verdad es que me duele el alma, me enteré hace no mucho... A pesar de todo lo que ella pasó, que es horrible, sé que es una resiliente de la vida. Celebro que pudo sacarse esa mochila de encima, porque es muy difícil cargar con eso. Es un tema muy complejo. Sé la historia en primera persona y duele”, afirmó.

El papá de La Tora habló sobre el abuso de su hija

Consultado por el momento en el que la joven sufrió el abuso, su padre indicó que nadie de su familia supo lo sucedido hasta hace poco tiempo atrás y aseguró que “otra hubiera sido la historia”. Asimismo, destacó la fortaleza de su hija para contar el infierno que había pasado e indicó que ella puso un límite en su relato, el cual piensa respetar.

