Julieta Poggio se indignó con la AFIP por los impuestos que deberá abonar si gana Gran Hermano: “Son unos ladrones”

El final de Gran Hermano (Telefe) cada vez está más cerca y los concursantes vislumbran su futuro fuera de la casa más famosa del país. Entre la incertidumbre sobre quién será el ganador del reality, Julieta Poggio, Nacho Castañares y Walter “Alfa” Santiago hablaron sobre el valor del premio luego del restante del impuesto, algo que sorprendió a la modelo y expresó su furia: “¿Por qué les tengo que pagar? Es mi trabajo”, cuestionó.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) fija en alrededor de entre el 25% y el 30% de impuestos para los premios ganados en juegos de sorteo y loterías, entre otros. Algo con lo que no había contado la concursante porteña y que la indignó. La conversación surgió ante un comentario de Nacho. “Estamos en un programa de televisión, así que la AFIP nos va a pelar las cuentas”, señaló.

ARCHIVO-. Julieta Poggio estalló al conocer que tendría que pagar un porcentaje del premio en impuestos.

“Es mi peor pesadilla. No quiero pagar. Es mi trabajo, ¿por qué les tengo que pagar a ellos? ¿Quién m*** son?”, descargó la modelo. Y siguió: “Qué miedo que me da la AFIP. Me da miedo que me hagan pagar cosas. No me j***. Es mi plata, loco. ¿Qué m*** les pasa? ¿Por qué tienen que hacer eso?”.

Además, se mostró confusa ante su funcionamiento: “¿En Estados Unidos hay AFIP? ¿Para qué, para la jubilación?”. El ciudadano oriundo del barrio porteño de Almagro le explicó: “Hay en todos lados. Para mantener el país. ¿Cómo pensás que ponen las calles, los semáforos, todas las luces que hay y que usamos todos?”, espetó. El concursante más veterano añadió: “En Estados Unidos, si no pagás los impuestos, te meten preso”.

“Pero me da bronca, es mi plata. Lo gano en Gran Hermano, ¿por qué tengo que pagar? Son unos ladrones”, siguió Julieta. Nacho estimó una cifra para el premio final: “De cada 100 lucas, tenés que pagar 35 mil pesos. Si ganás, en vez de 15 palos, te llevás 9″, apuntó.

