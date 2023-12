escuchar

Este lunes comenzó una nueva edición de Gran Hermano (Telefe) y quien se llevó todas las miradas fue Julieta Poggio, exparticipante de la versión anterior y quien se encargó de acompañar a los nuevos jugadores a “la casa más famosa del país”. En especial, la influencer y actriz descolocó a los televidentes con un detalle no apto para todo público que rápidamente tuvo repercusión en las redes.

Desde siempre, Juli se destacó por sus outfits cuidados e indicados para cada situación. Desde su desembarco en octubre de 2022 en la casa de Gran Hermano, se la consideró como una de las que más cuidaba su aspecto ante las cámaras, algo que la caracteriza hasta la actualidad.

Para esta noche de estreno, en la que debutó como movilera, Poggio eligió un vestido largo en tonalidad rosa, con un escote de hombros caídos y una cola pronunciada, todo entallado al cuerpo. La tela fue satinada y una de las particularidades fue el tajo lateral. En tanto, como accesorios, lució un par de zapatos de taco alto de color plata. Además, llevó suelto el pelo hacia un costado con bucles que dejaron limpio uno de los perfiles de su rostro.

Al inicio del programa, habló con Santiago del Moro, quien le dio la bienvenida en esta edición especial. “Estoy muy feliz, muy emocionada. Estoy muy conmocionada también por estar acá parada, afuera de esta casa que me dio tanto. Y no puedo más con la ansiedad que me da conocer ya a los jugadores”, expresó Poggio.

En tanto, desde las redes, decenas de usuarios y fans de Gran Hermano se manifestaron por el look despampanante de Julieta. “No puede ser, es una princesa”; “Hermosa”; “La rompe conduciendo”; “Qué cambio de look”; “Increíble su vestido”, fueron algunos de los mensajes en referencia.