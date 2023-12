escuchar

A tan solo horas del estreno de Gran Hermano 2023 (Telefe), millones de argentinos se encuentran expectantes por saber quiénes son los elegidos para ingresar a la casa más famosa del país. En cada temporada, la mayoría los que se anotan al reality, lo hacen con la intención de hacer un camino en el medio, pero ese no fue el caso de María Laura Álvarez, más conocida como ‘Cata’, que por su sencillez y muy bajo perfil, logró ganarse el cariño de la gente en la última edición, la misma en la que Marcos Ginocchio se consagró ganador.

A diferencia de sus excompañeros, la catamarqueña de 42 años no buscó quedarse en el ambiente, sino cumplir el sueño de poder abrir su propia peluquería canina en Paraná, Entre Ríos, donde vive junto a su hija de diez años. “Gran Hermano me ayudó a poder construir mi local. Además de que me estoy dedicando a mi peluquería canina, tengo otros proyectos, como mostrar lugares de Paraná para el turismo y aprovechar a mis seguidores para eso. Trabajé como panelista en El Ventilador, un programa del canal de aire El once, donde aprendí mucho, porque es un ciclo que trata contenidos generales, desde política, hasta el suicidio y el bullying, temas que tocan muy de cerca a la sociedad”, expresó en diálogo con LA NACION.

Cata de Gran Hermano pudo abrir su peluquería canina "De chocos" (Foto/Instagram/@dechocos.showroom)

En ese sentido, discrepó de la mayoría de los exhermanitos. “No me gustan los programas de chimento, de contenido vacío, de conventillo. No me llaman la atención ni tampoco los consumo. La gente piensa que solamente soy feliz si sigo en los medios nacionales, como Telefe, eltrece y el Bailando. De Telefe me gustan ciertos programas que son interesantes, como por ejemplo el panel de Gran Hermano, pero sé cómo se maneja más o menos la cuestión, así que estoy bien acá y voy a seguir apostando a mis cosas en Paraná”, destacó.

Pese a que piensa que el reality, que está por estrenar su onceava edición, abre puertas, cree que desde la producción son muy selectivos a la hora de mostrar las acciones de los jugadores. “Siento que se busca la atención hacia algunos y no se muestra todo lo que se tiene que ver. Yo pude haber sido muy divertida, haber contado cosas importantes de mi vida o haber hecho estrategias de juego, pero si no las mostraban, la gente no me iba a conocer”, señaló y apuntó contra los analistas del debate: “El panel también juega a favor de determinados jugadores y creo que deberían ser más imparciales”.

Luego de su paso por el ciclo que conduce Santiago del Moro, la exconcursante dijo que si tuviera la oportunidad de ingresar nuevamente a la casa, lo haría, pero con una condición: “Me gustaría volver a entrar, pero a una casa que realmente muestre todo, la verdadera esencia de cada jugador”.

No obstante, le pareció importante hablar sobre los problemas de salud mental que acarrean muchos de los que ingresaron al reality, como sucedió con Tomás Holder y Maximiliano Guidici. “Es todo muy de golpe, personas que son totalmente anónimas pasan a ese nivel de exposición. Creo que el paso por Gran Hermano puede afectarte. Es más, yo tuve un pico de estrés viniendo de Buenos Aires y casi sufrí un accidente”, indicó.

María Laura Álvarez, más conocida como "Cata", elige apostar sus cosas a Paraná, Entre Ríos adrian diaz bernini

Hace unos días, María Laura protagonizó un fuerte cruce con su excompañera, Coty Romero, luego de que la participante del Bailando 2023 (América TV) la chicaneara en una entrevista con Tronk. “Si tuvieras que elegir tres personas del casting de Gran Hermano que no tendrían que haber entrado, ¿quiénes serían?”, le preguntaron. Sin dudarlo, respondió: “Juan (Reverdito). ¿Quién más podría ser? Siento que este casting fue muy bueno, teníamos tantas cosas diferentes que fue el Gran Hermano perfecto”.

Luego de los dichos de Coty Romero, Cata le envió un fuerte mensaje a través de su cuenta de Instagram (Foto: Captura Instagram)

En ese momento, el conductor la ayudó: “Están tirando bastante Cata en el chat”. “Ay, sí; tenés razón. No me acordaba ni siquiera de ella. Re mala”, lanzó, entre risas. Horas más tarde, Cata publicó un fuerte comunicado en Instagram, cuenta en la que tiene 279.000 seguidores, del que habló en diálogo con este medio. “Le hice una carta bastante extensa en mi Instagram porque está mal dejar ese mensaje de que por tener 42 años ya no tenés vida, prácticamente”, sostuvo.

Y sentenció: “Creo que por ahí pecar de soberbia no está bueno. Hay que respetar la vida de cada compañero, lo que elige cada uno, lo que lo hace feliz. Fuimos todos jugadores y, en lo que respecta a los medios televisivos, somos un número. Hoy podés estar acá, mañana podés desaparecer. Lamentablemente, para la tele sos eso, un número”.