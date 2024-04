Gran Hermano: el particular gesto de Coty Romero con Furia que descolocó a todos

Escuchar

A partir del martes por la noche, Constanza Romero es la nueva jugadora de Gran Hermano (Telefe), al ser el reemplazo de Agostina Spinelli, quien abandonó el reality por decisión propia. De esta forma, la joven correntina comienza su revancha para conseguir llegar hasta la final. Pero su ingreso no fue del agrado de todos los jugadores de esta emisión, ya que es una competidora fuerte de acuerdo con su historial. Y poco tardó en demostrar que está dispuesta a todo al comenzar con un acercamiento particular con Juliana “Furia” Scaglione.

Dos potencias del juego se juntaron en la casa más famosa del país. Desde el primero momento de su ingreso, Coty se mostró simpática con sus compañeros, menos con Furia al marcar una distancia con quien se cree que una de las mejores jugadoras de la historia del reality. No obstante, con el paso de los minutos de convivencia, las charlas comenzaron a fluir entre ellas hasta el momento que la correntina se animó a tocar la cabeza de su ahora compañera para “la suerte”.

La tensión del encuentro se diluyó mientras las jugadoras se encontraban ubicadas una al lado de la otra en el gran sillón del living. Mientras la correntina respondía diversas preguntas del resto de los jugadores, Furia la observaba atentamente. Consciente de este momento, decidió tocarla la cabeza y lanzó entre risas: “Tocar un pelado es suerte”.

Coty se acercó a Furia con un particular gesto (Captura video)

Ni lerda de perezosa, la entrenadora no dudó en replicar: “Tocá para que no te vayas tan rápido. Aunque no creo. Es así, hay que saber jugar”. Entre risas ambas terminaron el incómodo momento y desviaron la atención hacia la charla de los otros jugadores.