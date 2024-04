Gran Hermano: paso a paso, así fue la noche que culminó con la victoria de Furia en el mano a mano contra Catalina

Escuchar

Una emisión de lunes con sabor a final, una gala de eliminación que se vivió como si fuera un cierre de temporada. La placa integrada por Juliana “Furia” Scaglione y Catalina Gorostidi, antiguas aliadas devenidas a rivales, generó muchísima expectativas en el marco de una noche que marcó un antes y un después en la edición 2024 de Gran Hermano.

“Esta especie de final, ya superó en cantidad de votos a la final del año pasado, la de Marcos”, expresó Santiago del Moro al comienzo de la emisión, y luego detalló: “Ya sea Cata o Juliana, hoy la casa va a perder a una jugadora muy importante. Ninguna de ellas pasó desapercibida ante el ojo de Gran Hermano, y ante vos que estás del otro lado”. Dicho eso, el conductor presentó un informe sobre la evolución del vínculo entre las dos participantes, y cómo esa amistad se deterioró a base de fricciones en la convivencia y la aparición de caras invitadas.

Más adelante, Del Moro se puso en contacto con los participantes, y mientras todos lo escuchaban con atención, él les dijo: “Qué noche especial esta, porque en un rato las vamos a escuchar a ellas, hablando tranquilas en el confesionario. Pero yo les quería decir delante de los compañeros, que hoy Gran Hermano pierde a una jugadora muy importante. Ni Juliana ni Catalina han pasado desapercibidas ante el ojo de Gran Hermano, es una perdida para el programa, porque han sido jugadoras con virtudes y defectos como tenemos todos, y han dejado huella. Y antes de escucharlas les voy a pedir que juntas vayan hasta el espejo, para sacarles una foto, porque será la ultima vez que estén juntas en la casa”. Primero algo distantes pero luego abrazadas, Furia y Cata aceptaron el pedido de Santiago, y en ese momento Juliana expresó en referencia a su compañera: “¡Sabés que la quiero, boludo!”.

Luego llegó el momento de escuchar a las dos protagonistas de la noche, y Del Moro citó primero a Catalina al confesionario. Y una vez en ese lugar, ella expresó: “Creo que todos los que están afuera saben que entré con un objetivo, me encontré con una casa totalmente distinta, me sentí muy traicionada, me dolió mucho. Por ahí la gente no llega a ver todo, estaba la casa muy desequilibrada, muy desunida, y me encontré con una Juliana que no era la que yo pensaba que era. Intenté hacer todo para poder seguir con ella, me sentí muy defraudada, así y todo la quiero mucho, la voy a querer siempre, pero me siento muy conforme conmigo misma, porque creo que tuve valores”.

En otro tramo de su charla con el conductor, Gorostidi aclaró: “Creo que me comporté muy bien, uní la casa, los chicos me tomaron como una líder buena persona, me pudieron escuchar, los aconsejé muy bien. No vine a hacer un personaje, soy la Cata de la primera edición que iba más al frente, y también soy esta, que es más de unir al grupo, de abrirle los ojos a los chicos que por ahí no veían ciertas cosas, y a darle fuerzas a los nuevos”.

Por último, la mujer concluyó: “No hay una Cata, soy las dos, soy confrontativa, y con Juliana el quiebre fue desde que se fue Rosina, ahí la noté rara, y me doló mucho que yo fui muy buena con ella todo el tiempo. Es muy celosa de la gente que quiere, creo que me dejé manipular un poco, por el cariño que le tengo acepté muchas cosas y justifiqué lo injustificable”.

Por su parte, Furia también aprovechó su tiempo en el confesionario y expresó: “Me daría mucha lástima irme. No estoy nerviosa, estoy tranquila. Me siento bien, esta semana estuve con toda la casa en contra, pero tengo mis contenciones como Mauro, o Emma que no me deja morir. Catalina piensa que soy la protagonista del programa, y eso le molesta”.

En medio de los incesantes cantos de la tribuna, que alentaban a Furia y a Catalina, pocos minutos después de la medianoche, Santiago finalmente exclamó: “El público se expresó. Quien abandona la casa más famosa del mundo es… ¡Catalina!”. Juliana no salía de su sorpresa, mientras Gorostidi aceptaba con una sonrisa su destino. Con respecto a los porcentajes, el conductor reveló que Furia recibió un 42.9% de llamados en su contra, contra un 57.1% de votos que tuvieron a Catalina como objetivo, y que culminaron con su expulsión.

