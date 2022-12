Gran Hermano, en vivo: tras una sorpresiva gala de nominación, Thiago deberá salvar a un participante de la placa

escuchar

17.01 | Alfa le “puso los puntos” a Ariel con un duro ultimátum

Cuando Ariel entró a la casa de Gran Hermano, muchos creyeron que se convertiría rápidamente en amigo de Alfa. Sin embargo, con el paso de los días sucedió todo lo contrario. Después de varios cruces, el sexagenario le dijo al parrillero de Berazategui: “Te voy a pedir un favor. A mí no me gusta que me usen. Si fuera mi casa, te echo. Como no es mi casa, no puedo. Escuchame clarito, no me hables. No me interesa que me hables ni me interesa tener ningún tipo de relación con vos. Más claro imposible”.

16.30 | ¿Quiénes quedaron nominados esta semana?

Finalizada la primera gala de nominación en vivo, la placa quedó conformada por cinco participantes. Estos son Camila –quien fue nominada automáticamente por infringir las reglas de Gran Hermano-, Ariel, Daniela, Coti y Alfa.

Son cinco los nuevo nominados en GH (Captura video)

16.00 | Daniela puso en marcha su plan como “Vengañela”

Luego de ser eliminada y regresar a la casa en el segundo repechaje gracias al voto del público, Daniela cumplió la promesa que le hizo a los fans de vengarse de Coti y de Thiago por haberla “traicionado”. Para cumplir su plan como “Vengañela” –apodo que le pusieron en las redes-, hizo la nominación espontánea en contra de los dos y logró mandar a la correntina a la placa de eliminación.

Gran Hermano: Daniela hizo la nominación espontánea y logró que Coti quede en placa captura de video

LA NACION