Gran Hermano: la polémica charla de Daniela con Julieta y Romina que la puso en el ojo de la tormenta

escuchar

Los ánimos en la casa de Gran Hermano (Telefe) están que arden. El reingreso de exparticipantes por el repechaje puso en jaque diversas estrategias de los jugadores, debido a la presencia latente de la información de “afuera”.

Sin embargo, ese diferencial le jugó en contra a quienes ingresaron al comunicar ciertos datos, quebrantando el reglamento del programa. Por esta razón Juliana fue expulsada del reality y Camila, sancionada. Ahora, Daniela está en el ojo de la tormenta por una charla que tuvo con Julieta y Romina.

Daniela regresó al reality con sed de venganza. Su objetivo, según manifestó antes de volver, es desenmascarar Coti por su traición y poner en evidencia a Thiago, quien habló mal de ella a sus espaldas cuando mantenían una relación amorosa.

El dialogo que, según los seguidores de Gran Hermano, pone en riesgo a Daniela

Para este segundo punto, la joven oriunda de Moreno eligió la ley de hielo y se mostró distante hacia quien era su pareja. Esto llamó la atención del resto de sus compañeros y por supuesto que sus amigas, Julieta y Romina la indagaron.

“Thiago me dijo estuve llorando todos los días (cuando me fui). Y yo le pregunté ‘¿por qué?’. Y me dijo que se sintió traicionado, decepcionado (por el Cone)’. Y yo le dije entonces tu llanto no fue porque me extrañabas”, le contó Daniela a Julieta, mientras que Romina escuchaba atentamente.

En la misma línea, indicó que ella sabía perfectamente que Thiago estaba mal por las jugadas de quienes creía sus amigos, Cone y Maxi. Y agregó: “Hoy me dijo que me extrañaba… Pero si realmente me quiere que se la juegue”. En ese momento, Julieta le preguntó por qué al momento de reingresar no lo besó, como todos esperaban. Con un gesto que demostró molestia, Daniela aseguro: “Yo me fui porque él me soltó la mano”.

Mientras Camila se sumó a la mesa donde estaba el grupo de amigas, escuchó parte de la conversación pero rápidamente debieron ingresar a la casa debido a la advertencia de Gran Hermano para que no estén en el patio, por lo que fueron interrumpidas. Esta conversación llamó la atención de la audiencia, que ahora pide sanción para Daniela por romper el reglamento.

LA NACION