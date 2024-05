Escuchar

Este lunes empezó la prueba por un auto 0 km entre los participantes de Gran Hermano (Telefe), un nuevo desafío dentro del reality en el que ya se compitió por una casa, una moto y un viaje a Punta Cana para dos personas.

Santiago del Moro explotó contra un jugador de Gran Hermano: “Estoy hinchado las pelotas” Captura

Sin embargo, en esta oportunidad hay una gran diferencia con el resto de los desafíos y recae sobre quiénes pueden competir. En las ocasiones previas solo pudieron hacerlo los jugadores originales; pero en esta prueba por el auto 0 km se incluyó a casi todos los hermanitos, menos a dos.

Los jugadores debían entrar previamente al confesionario y elegir a dos compañeros para que no participen de la competencia. Es así que Martín no pudo jugar, por ser el más votado. Para el segundo puesto hubo un empate entre Darío y Mauro, por lo que Virginia, líder de la semana, tuvo que tomar la decisión final y dejó afuera al exrugbier, quien no se lo tomó nada bien.

Enojado por no poder participar, Mauro trató de exponer su situación frente a Santiago del Moro, pero no tuvo tanta suerte. Resulta que esta no es la primera vez que le pasa algo así, dado que el jugador viene de un fin de semana excedido de violencia en el que se peleó a los gritos con su expareja de la casa, Furia. Cuando quiso hablar al respecto durante la gala de eliminación del domingo, la doble de riesgo casi no lo dejó emitir palabra, gritando por encima de él, cuestión que lo molestó en demasía.

Es por ese motivo que, al tener un momento para expresarse específicamente sobre lo que sentía por quedarse sin la posibilidad de jugar por el auto, el jugador volvió sobre lo ocurrido el domingo. “No, no hay problema con eso. Yo me enojo porque ayer no me dejaron hablar. Simplemente”, lanzó entre lágrimas.

Santiago del Moro explotó contra un jugador de Gran Hermano: “Estoy hinchado las pelotas”

“Es una vergüenza”, soltó el participante, provocando el enojo en el conductor del programa. “Les digo tanto al Chino como a Mauro que así fue la competencia de hoy y la casa fue la que decidió que ustedes no participaran. Así es la competencia. Le podría haber tocado a cualquiera”, insistió Santiago del Moro, retomando el tema del auto e ignorando el reclamo.

En ese momento, Mauro volvió a remarcar que no había tenido la posibilidad de hablar frente a Fruia. “No es lo mismo hablarle a la cámara 13 de la pileta que en el prime time de Telefe el domingo a las diez de la noche”, aseguró. “Pero, ¿qué querés hablar? Pará una cosa, porque yo estoy un poco hinchado las pelotas con todo”, lo frenó el conductor, enojado.

Santiago del Moro explotó contra un jugador de Gran Hermano: “Estoy hinchado las pelotas”

“Yo tengo que seguir con el programa, chicos, pero yo no puedo parar para resolver los problemas que tienen ustedes. El programa debe continuar. Ayer habló ella, después hablaste vos, después los llamaron al confesionario. Tienen que resolver esta situación porque esto tiene que seguir. Si no resuelven se van a quedar afuera los dos, tarde o temprano”, señaló, exhausto por la exposición de los problemas personales entre los jugadores.

“Chicos, este es un juego y un programa en el que ustedes pueden hablar las 24 horas a cámara. El que quiera. Tienen 200 cámaras. Todos los días se pueden plantar y hablan en vivo. ¿Querés hablar? Andá al confesionario y decí lo que quieras”, determinó. “Víctima, no hay ninguna. Tienen las puertas abiertas los que se quieran ir. Es así el juego y la competencia. Son todas personas mayores de edad”, concluyó.

LA NACION