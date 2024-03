Gran Hermano: Furia y Mauro estuvieron bajo las sábanas y quedaron en evidencia

Escuchar

La casa de Gran Hermano (Telefe) se destaca por la presencia de discusiones, amistades, amores y pasiones. Aunque parecía indicar todo lo contrario en el último punto, finalmente esta edición no se quedó atrás; si bien no se han formado muchas parejas en comparación con la temporada pasada, el ingreso de nuevos participantes tuvo impacto en la cotidianidad de una de las jugadoras favoritas del reality.

Se trata de Furia, quien luego de desearlo tanto, tuvo una noche fogosa con Mauro, el reciente ingresado a la casa. Cuando llegó el nuevo hermanito, Juliana ya le puso el ojo. “Si ninguna arranca, yo no lo voy a dejar pasar”, le había dicho la jugadora a Santiago del Moro esa misma noche.

Este domingo, en un osado tape, se vio a la pareja manteniendo relaciones sexuales bajo las sábanas de una de las camas, mientras sus compañeros los espiaban y opinaban al respecto. La inapropiada actitud de Rosina y Paloma, de observar lo que estaba sucediendo, generó rápidamente repudio en redes sociales, donde los usuarios aseguraron que se trataba de una situación íntima y privada que no deberían estar mirando.

Si bien Furia había comentado desde el inicio de temporada que creía que Gran Hermano era “un lugar para discutir y tener sexo”, no había tenido ningún acercamiento con sus compañeros, más que algunos besos en “broma” con Emmanuel y Joel. Ahora, muy convencida, encontró a la persona con quien concretar su deseo.

Sin embargo, muchos de sus seguidores temen que la jugadora se desvíe de la estrategia que sostiene hace meses y comience a preocuparse por Mauro. Por su parte, los analistas de El Debate de Gran Hermano (Telefe), creen que este hermanito estaría acoplándose al juego de Furia para ser su protegido y no correr riesgo de ser eliminado. No obstante, los fanáticos de Juliana solo confían en ella y ya aseguraron que no apoyarán al recién ingresado, por más que la joven así lo pida.