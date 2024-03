Escuchar

Una nueva jornada de emoción se vivió en la casa de Gran Hermano (Telefe). El “congelado” volvió al juego, pero en esta ocasión los participantes no fueron visitados por un familiar, sino que contaron con la presencia de Daniela Celis y Thiago Medina. Los protagonistas de la emisión anterior volvieron al lugar donde nació su amor para presentar a sus hijas gemelas, Aimé y Laia. La escena hizo estallar los memes en las redes sociales, donde el humor no faltó.

Aimé y Laia tiene 45 días de vida y ya se convirtieron en las visitas más especiales del reality, siendo que el lunes por la noche ingresaron a la casa y se mostraron por primera vez frente a cámaras. Por un momento, las tensiones propias del juego quedaron anuladas por la ternura de las pequeñas y sus padres, Daniela y Thiago, quienes recorrieron los rincones donde comenzó su historia de amor, con la que hoy formaron una familia.

Pese a que los participantes del juego debían mantenerse inmóviles como regla fundamental del “congelados” no pudieron resistir esbozar sonrisas ante la visita, y posteriormente se mostraron felices por haber vivido aquel momento. Por su parte, la pareja recreó momentos icónicos de su paso por el reality, en el 2023, como su primero beso y la recordada escena por la que se le otorgó a ella el apodo de “vengañiela”, al tomar un vaso de agua y jurar venganza estratégica contra Thiago.

No obstante, en las redes sociales se replicó la escena con diversos memes debido a que parte de la audiencia determinó que el momento fue un tanto inesperado, debido a que no tendría relación con el juego actual de los participantes. La calificación del momento por parte de los usuarios fue como “cringe”, término que se utiliza para indicar que se siente vergüenza ajena por algo particular. Y para ello, el humor no faltó.

Los usuarios utilizaron los memes para expresar sus sensaciones por el último congelado de la casa de GH (Captura x)

Los memes estallaron con la visita de Thiago y Daniela a la casa de Gran Hermano (Captura x)

Que emoción, entran Daniela y Thiago con las nenas…me lo pierdo sin falta.

LUCIA TIENE QUE VOLVER pic.twitter.com/4s7TYu9v02 — 𝙲𝚊𝚖𝚒_𝟿𝟸𝚞𝚢 🇺🇾🫡♏️ (@Cami_92uy) March 11, 2024

Las reacciones por el ingreso de Thiago y Daniela estallaron en las redes sociales (Captura x)

El humor se hizo eco en las redes sociales (Captura x)

DIOS QUE CRINGE LA ENTRADA DE DANIELA Y THIAGO #granhermano pic.twitter.com/ez8f5aGTnv — agus 🇦🇷 (@drivethrux) March 12, 2024

Los fans de Gran Hermano se expresaron con memes (Captura x)

dios a quién se le ocurrió meter a thiago y daniela? estamos todos así pic.twitter.com/swNRbqxfz3 — fede 11/11 ♀ (@goldpttinson) March 12, 2024

Los usuarios reaccionaron ante la última gala de GH (Captura x)